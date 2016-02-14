Başörtülü Barbie Instagram Fenomeni Oldu

BBC Barbie bebeklerin başörtülü fotoğraflarını Instagram hesabına koyan Nijeryalı öğrenciyle konuştu. Başörtülü Barbie bebekleri "Hijarbie" şeklinde tanımlayan eczacılık fakültesi öğrencisi Hanife Adam kendisine "Eğer Barbie hicap giyseydi nasıl olurdu?" sorusunu sorduğunu söylüyor.

HİJARBİE

Kendisi de hicap giyen 24 yaşındaki Adam, "Bir boşluk gördüm. Hicap giyen bir bebek daha önce hiç görmemiştim." diyor. Adam Barbie bebeklerin tesettürlü giysiler içindeki fotoğraflarını Hijarbie adı altında Instagramda yayınlamaya başlayınca hesaba ilgi bir anda patlamış. Bugün hesabın 31 binden fazla takipçisi var.

BEBEKLERİN GİYSİLERİNİ KENDİSİ DİKİYOR

Bu tür bir tepki beklemediğini söyleyen Adam, "Pek çok insan buna benzer bir şey görmemişti. Ebeveynler kendi çocuklarına benzeyen oyuncak bebekler almak istiyor." dedi. Hesabın popülaritesi Adamin daha fazla resim için daha fazla dikiş dikmesi anlamına geliyor. Çünkü bebeklerin giysilerini Adam kendisi dikiyor.

BOMBA TAŞIDIĞINI İMA EDİYORDU

"Bebeğe tek bir giysi yapmak 2 saatimi alıyor çünkü gerçekten küçükler ve detaylar konusunda dikkatli olmak gerekiyor." diyor Ancak Hijarbie fikri herkes tarafından iyi karşılanmıyor. Adam "Pek çok insan hicaplı bebekleri satın almak istedi ama İslam düşmanlığıyla da karşılaştım." dedi. "İnsanlar bebeklerle dalga geçiyordu ve bomba taşıdığını ima ediyordu" diye ekledi.

YANLIŞ ANLAMALARI DEĞİŞTİRECEĞİNİ UMUYOR

Hanife Adam Hijarbienin hicap giyen kadınlarla ilgili yanlış anlamaları değiştireceğini umuyor. Adam "Bazı insanlar kızların hicabı kendi tercihleri olmadan baskı altında oldukları için giydiklerini düşünüyor. Ama hicap baskı demek değil. Bu daha çok özgürlük ve kendini kapatmakla ilgili bir şey." diyor.

MÜSLÜMAN KIZLARA İLHAM VERMEK İSTEDİM

H&M ve Dolce& Gabbana gibi moda markaları yakın dönemde hicaba uygun koleksiyonlar hazırlamıştı. Adam ise hem oyuncak bebeklere hem de yetişkinlere göre hicap modası yaratmayı sürdüreceğini belirtiyor. "Ben Müslüman kızlara ilham vermek ve kendilerine benzeyen bebeklerle oynama seçenekleri olsun diye bu hesabı açtım. diyor Adam.