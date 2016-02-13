Doktorların 9 Ay Ömür Biçtiği Beyin Tümörü Olan Adam, Kenevir Yağıyla Kurtuldu

Ölümcül beyin tümörü hastalığa yakalanan İrlandanın Omag şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Kieran McCrory, yasa dışı kenevir yağı kullanarak beynindeki tümörün büyümesini engellediğini iddia etti. Hasta adama 2 yıl önce doktorlar 9 aylık ömrünün kaldığını söylediler. Ama bir yıl boyunca kenevir yağı alan bir çocuk babası McCrory, hastaneye gittiğinde doktor, beyindeki tümörün büyümesinin durduğunu ve şu aşamada her başka bir tedaviye ihtiyacı olmadığını söyledi.

"KÜÇÜK BİR IŞIK GÖRMEK GÜZEL"

BBC Ulster radyosuna röportaj veren McCrory, kenevir yağını kullanmaya devam ederek beynindeki tümörü küçültmeyi ümit ettiğini belirterek şöyle konuştu; "bu gezegende eşim ve çocuğum ile uzun bir süre geçireceğim konusunda iyimser olabilirim. Küçük bir ışık görmek güzel, esasında tümör kendi ekseninde durdu. Bundan dolayı artık beynin diğer taraflarına yayılmıyor ve artık hiç büyümüyor."

"80 YAŞINA KADAR YAŞAMAK İSTİYORUM"

McCrory, kenevir yağı kullanması hakkında da şunları belirtti, "sadece yaşamak istiyorum, kimseye zarar vermiyorum, kimseye uyuşturucu satmıyorum ve uyuşturucu fabrikası işletmiyorum. Bu yağı yaşamımın sonuna kadar alacağım. Çünkü 80 yaşına kadar yaşamak istiyorum."

2 YIL ÖNCE TEŞHİS KONULDU

38 yaşında ki McCrorya 2 yıl önce beyin tümörü teşhisi konulmuştu. Eski sağlığına kavuşmak için geçen beyin ameliyatı ve radyasyon tedavisi aldı ama doktor kendisine çok kısa bir ömrünün kaldığını söylemesi üzerine kenevir yağı almaya başladı ve sağlığında büyük bir değişime tanıklık etti. Birleşik Krallık yasalarına göre tıbbi amaçlar için kenevir kullanımı yasak ama kanser araştırması için serbest olması konusunda şu an 2 çalışma yapılıyor.

"GÜVENLİ BİR KANIT YOK"

Çalışmalar ile ilgili konuşan bir yetkili, kenevir de bulunan ve aktif kimyasal olan kanabinoidin laboratuvar ve hayvan tümörler üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu söyledi. Ama şu anda klinik deneklerde kenevir yağının kanser hastalarında güvenli bir şekilde kullanılabileceğine dair kanıt olmadığını belirtti.

AMERİKADA 23 EYALETTE SERBEST

Kenevir Birleşik Krallıkta B sınıfı yasa dışı ilaç olarak sınıflandırılmış ama türemiş kenevirin doku tedavisinde kullanılmasına izin veriliyor.

Kenevir yağının Amerikanın 23 eyaletinde kullanılmasına izin veriliyor ve diğer eyaletlerde kenevir kullanımı yasallaşmayı bekliyor.

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