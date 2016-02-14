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Esad Yönetimi: 100 Türk Askeri Suriye’ye Girdi

ESAD YÖNETİMİ: 100 TÜRK ASKERİ SURİYE’YE GİRDİ - Şam hükümetinden gelen açıklamaya göre, Türk kuvvetlerinden 100 kişilik silahlı bir grup Cumartesi günü içinde ağır silahların bulunduğu kamyonetlerle birlikte Suriye’ye girdi. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 12:42
Esad Yönetimi: 100 Türk Askeri Suriye’ye Girdi

Türkiye, Suriye sınırı yakınındaki YPG pozisyonlarını vururken, Şamdan bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı BMye bir mektup yazdı. İddiaya göre Türkiyeden 100 kişilik silahlı bir grup Suriye topraklarına girdi.

"100 KİŞİLİK SİLAHLI GRUP SURİYEYE GİRDİ"

Şam hükümetinden gelen açıklamaya göre, Türk kuvvetlerinden 100 kişilik silahlı bir grup Cumartesi günü kamyonetlerle birlikte Suriyeye girdi.

"KAMYONETLERDE AĞIR SİLAHLAR VAR"

Kamyonetlerde ağır makineli silahların olduğu belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da Kilisin karşısındaki Beb es Salame Sınır Kapısından da, Azez bölgesine silah ve cephane yardımının da sürdüğünü öne sürdü.

Kaynak: cnnturk.com

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