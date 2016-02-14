FT: Hayal Kırıklığına Uğrayan Muhalifler IŞİD’e Katılıyor

İngilterede yayımlanan Financial Times (FT) gazetesi, Beşşar Esad rejimi ve Rusyanın saldırılarına karşın ABDden bekledikleri yardımı almayan muhaliflerin IŞİD ve El Kaidenin Suriye kolu El Nusra gibi cihatçı gruplara katılmaya başladığını yazdı

FTye konuşan Şam Cephesinde ABDullah Othman, IŞİDin muhalif gruplarla ateşkes ilan etmek istediğini belirterek, bunu isteyen gruplardan bazılarının ABD Savunma Bakanlığının başlattığı eğit-donat programına katılan muhalif gruplar olduğunu söyledi.

Muhalif grupların şu ana kadar IŞİDle ateşkesi reddettiği belirtilirken, koşulların aynı kalması durumunda savaşçıların hem IŞİD, hem de Esadla savaşmak istemeyeceği belirtiliyor. Şam Cephesinden ismi açıklanmayan bir yetkili ise " Amerika gerçek bir müttefik değil. Bu nedenle bazı adamların aşırıcılığa doğru yönelmesinden endişe ediyoruz" dedi. Rus hava saldırılarında ailesini kaybetmesinin ardından IŞİDe katılan Ahmed isimli bir muhalif ise, "Şimdiki hedefim IŞİDle birlikte ölüme kadar savaşmak" dedi.