Genç Kız Okulda Tecavüze Uğradı, Öğretmen ve Öğrenciler Seyretti

HABERLER.com/Avusturyanın Graz şehrindeki bir okulda yaşları 15 ve 16 arasında değişen altı öğrenci, 15 yaşındaki kız öğrenciye tecavüz etti. Kızın yardım çığlıklarını duyduğu halde yardım etmeyen öğretmen hakkında ise soruşturma açıldı.

TECAVÜZE UĞRADI, KİMSEYE SÖYLEYEMEDİ

Kleine Gazetesi, genç kız geçen mayıs ayında okulun revir odasında tecavüze uğradığını ama eğitime başladığı yeni okulunda bir öğretmene güvenene kadar yaşadığı tecavüzü kimseye söyleyemediğini yazdı.

DAHA ÖNCE DE TACİZ ETMİŞLER

Polis, ise genç kızın tecavüze uğramadan iki hafta önce kendisine tecavüz eden grup tarafından okul tuvaletinde taciz edildiğini söyledi.

KADIN ÖĞRETMEN KURTARMAK YERİNE SUÇLADI

Kleine Zeitung gazetesine göre; bazı öğrenciler tecavüze uğrayan genç kızla ilgili kadın öğretmenlerini bir şeyler yapması için uyardı. Ancak öğretmenin genç kızı tecavüzden kurtarmak yerine derse geç kaldığı için suçladığı öğrenildi.

TECAVÜZDEN KURTARMAYAN ÖĞRENCİLERE VE ÖĞRETMENE SORUŞTURMA

Öğretmen ve tecavüzcülerin yani sıra sayıları kaç olduğu bilinmeyen kız öğrenci hakkında tecavüze uğrayan genç kızı kurtarmadıkları, genç kız tecavüze uğradığı sırada tecavüzü izledikleri ve yardım yataklık ettikleri gerekçesi ile açılan soruşturma devam ediyor.

Olay ile ilgili konuşan Hansjörg Bacher isimli savcılık sözcüsü olayı doğrularken İndependent gazetesinin olay hakkında yorum isteğine cevap vermedi.