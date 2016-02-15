Grammy Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Müzik ödüllerinin en prestijlisi Grammy Müzik Ödülleri Los Angeles Staples Centerda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

BU AKŞAM SAHİPLERİNİ BULUYOR

2016 Grammy müzik ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. Bu yıl 58. incisi düzenlenecek olan Grammy Gecesi için hazırlıklar ve organizasyonlar aylar öncesinde yapıldı. 2016 Grammy adaylarının belirlenmesi ardından gecede canlı performans sergileyerek sahneye çıkacak dünya yıldızlarının da isimleri netleşti.

ADAYLARDA ADELE YOK

Grammy Ödülleri Gecesinde Canlı Performans sergiylecek isimler şu şekilde: Taylor Swift, Adele, Rihanna, Lady Gaga, Justin Bieber, The Weeknd, Kendrick Lamar. Hello albümüyle büyük ses getiren Adelede gecede sahne alacak. Albümün çıkış tarihi uymadığı için Adele hiçbir dalda ödüle aday gösterilmedi.

2016 GRAMMY ADAYLARI KİMLER?

Müzik dünyasının en prestijli ödül töreni olan Grammy Müzik Ödüllerinin 2016 adayları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bugün Los Angeles Staples Centerda düzenlenecek olan 2016 Grammy ödülleri için Kendrick Lamar 11 dalda, The Weeknd 7 dalda ve Taylor Swift 5 dalda aday gösterildi.



