Günde 50 Kaloriyle Yaşayan Genç Kız Ölümden Döndü

Charlotte Amos 6 yıldır anoreksiya ile mücadele ediyordu. 11 yaşındayken kilolu bir kız olan Charlotte Amosun kiloları ile okul arkadaşları dalga geçti.

6 YIL MÜCADELE ETTİ

Okulda bir arkadaşının kendisine bağırmasının ardından genç kız hızlı bir şekilde kilo vermeye başladı. Başlarda kilo verdiği için çevresinden aldığı iltifatlar hoşuna gidince aynı hızla "yemek yememeye" ve kilo vermeye devam etti.

"2 HAFTA DAHA YAŞAYABİLİR"

17 yaşına geldiğinde Charlotte 6 yıldır anoreksiya ile mücadele ediyordu. Genç kız sürekli yemek yemeyi reddediyor ve yatağından çıkmıyordu.

Günde sadece 50 kalori yiyerek yaşıyordu. Haftalarca yemek yemeği reddeden kızın yaşaması için 2 hafta süre verildi.

BALEDEN MEN EDİLDİ HAYATI DEĞİŞTİ

6 yaşından beri bale eğitimin alan Charlotteun bale sınıfında bayılıp hastaneye kaldırılması genç kızın hayatını tümden değiştirdi. Vücut direncinin yok olması nedeniyle çok sevdiği baleden men edilen kızın dünyası başına yıkılmıştı.

Ancak yaşadığı olay genç kızın hayata tutunmasına neden oldu. Ailesinin de desteği ile tedavi olmaya başladı. Tedavi için 3 ay hastaneye yattı. Bu süre zarfında günlük tutmaya başladı.

BU YILIN BAŞINDA İYİLEŞMEYE BAŞLADI

Charlotte bu yılın başında iyileşmeye başladı. Artık tekrardan dans etmek için enerjisi ve vardı ve ailesinin teşvik etmesiyle üç ay önce yeniden bale derslerine başladı.

Genç kız katıldığı bir yarışmada Miss Teen Devon Galaxy unvanını kazandı. Charlotte bu ünvanın kendisine olan güvenini arttırdığını ve onun iyileşmesine daha da katkı sağladığını söyledi.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMAK İÇİN BLOG SAYFASI AÇTI

Yaşadıklarını, deneyimlerini ve hastane döneminde tutmaya başladığı günlüğünü bir blog sayfası açarak yayınlamaya başlayan genç kız diğer hastalara umut ışığı ve ilham kaynağı olmak istediğini söyledi.











