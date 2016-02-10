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Haftada 12 Lira İçin Kömür Topluyorlar

HAFTADA 12 LİRA İÇİN KÖMÜR TOPLUYORLAR - Bangladeş’in başkenti Dakka’daki bir tuğla imalathanesinde, çocuk işçiler haftalık 4 dolar yaklaşık 12 lira karşılığında tuğla atıklarının arasında kömür topluyor. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 07:48
Haftada 12 Lira İçin Kömür Topluyorlar

Asgari ücretin 50 dolar, polis memuru maaşının yaklaşık 250 dolar olduğu Bangladeş, uzun yıllardır ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

TUĞLA ATIKLARININ ARASINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Bangladeşin başkenti Dakkada bulunan bir tuğla imalathanesinde, çocuk yaştaki işçiler tuğla atıklarının arasında kömür topluyor. Tozun insan hayatındaki olumsuz etkilerine aldırış etmeyen çocuk işçiler, aile bütçelerine katkıda bulunabilmek amacıyla haftalık 4 dolar karşılığında çalışıyor.

4 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ

Geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre ülkede 14 yaşın altında 4 milyonu aşkın çocuk iş gücü piyasasında olduğu belirtilmişti.
 Bangladeş yasalarına göreyse 1992den beri ülkede çocukların çalıştırılması yasak.
Çocuk işçiler günün büyük bölümünü çalışarak geçiriyor ve çoğu zaman bunu karın tokluğuna yapıyor. Ücret alabilenlerin aylıkları ise 10 doların üzerine çıkmıyor.


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