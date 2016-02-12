İnternette Aşk Arayanların Sayısında Patlama

Amerikada yapılan bir anketin sonuçları, romantik bir ilişki arayanların akıllı telefonlardaki uygulamaları ve internetteki arkadaşlık siteleri kullanımlarında çarpıcı bir artış olduğunu ortaya koydu.

İNTERNETTEN AŞK ARAYANLARIN SAYISI ARTIYOR

Pew Research Center tarafından, 2.001 yetişkinle yapılan araştırma, aşkı internetteki arkadaşlık sitelerinde veya yeni kişilerle tanışma imkanı sağlayan telefon uygulamalarında arayanların sayısında bir artış olduğunu gösterdi. 2013 yılında bir arkadaşlık sitesinde hesapları olanların oranı yüzde 11ken, bu yıl bu oranın%15e çıktığı kaydedildi.

KULLANICI SAYISINDA ARTIŞ VAR

Huffington Postta yer alan habere göre ankete katılan 18-24 yaş arası Amerikalılar arasında yeni insanlarla tanışma fırsatı yaratan arkadaşlık sitelerini kullananlar bütünün%27sini oluşturdu. Bir önceki araştırmada Tinder gibi uygulamalarını kullandığını söyleyen gençlerin oranı yalnızca%5 iken, aradan geçen 3 yılda bu oran%22ye yükseldi.

Anketi yapan şirketin yöneticilerinden Aaron Smith, gençlerin potansiyel partnerlerini bulabilmek için geçmişe kıyasla çok daha verimli ve kolay bir şekilde seçenekleri belirleyebildiklerini kaydetti. Ortaya çıkan sayılar, Amerikada yaşayan her 10 yetişkinden birinin cep telefonundan bu tür uygulamalar kullandığını ortaya çıkarttı.

ARKADAŞLIK SİTELERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Söz konusu artış yalnızca gençler arasında görülmedi. Anketin sonuçları, 55-64 yaş arasındaki katılımcıların online arkadaşlık sitelerindeki kullanımın da yüzde 6dan, 12ye çıktığını ortaya koydu. Daha önce internette tanıştığı biriyle randevuya giden her beş kişiden dördü internetin yeni insanlar tanımanın iyi bir yolu olduğunu söylerken, katılımcılardan yüzde 62si de bu yöntemle insanların kendilerine daha uygun biriyle tanışma şansının daha yüksek olduğunu söylüyor.

Araştırma arkadaşlık siteleri ve uygulamalarında görülen bu artışa rağmen insanların bu tür tanışmalarla ilgili endişelerinin olduğunu da ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 45i bunun diğer tanışma yöntemlerine kıyasla daha tehlikeli bulduğunu belirtti. Üstelik, bu tür uygulamalar ve internet sitelerinin, kullanıcılara yeni seçenekler sunduğundan, evliliklerin önüne geçtiği düşüncesi de var.