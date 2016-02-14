İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı: Suriye’ye Harekat “Blöf ve Psikolojik Savaş“

İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, El Alem televizyonuna konuştu. Cezayiri, konuşmasında Suriye konusunu da değerlendirdi. Cezayiri, Suriyeye kara harekatı açıklamalarını blöf ve psikolojik savaş olarak değerlendirdi.

"ŞER ÜLKELERİNİN İSTEDİĞİ DOĞRULTUDA GELİŞMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Suudi Arabistanı Suriyede kara harekatı konusunda uyaran İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, "Suriyedeki durumun şer ülkelerinin istediği doğrultuda gelişmesine müsaade etmeyiz" açıklamasında bulundu.

"BLÖF VE PSİKOLOJİK SAVAŞ"

El Alem televizyonuna konuşan Cezayiri, Suriyeye kara harekatı açıklamalarını blöf ve psikolojik savaş olarak değerlendirdi.

"RİYADIN KARA HAREKATI YAPACAK GÜCÜ YOK"

İranlı general, "Suudi Arabistan, Suriyede ne yapabiliyorsa bugüne kadar yaptı. Riyad yönetiminin kara harekâtı yapacak gücü yok, olsaydı şimdiye kadar çoktan birliklerini Suriyeye göndermişti" diye konuştu.

Konuşmasında Ankarayı da suçlayan Cezayeri, teröristlerin Türkiye toprakları üzerinden Suriyeye giriş çıkış yaptığını ve maddi olarak gerici Arap ülkeleri tarafından desteklendiğini söyledi.

"SURİYE HAVA SAVUNMA DESTEĞİ İSTERSE VERİRİZ"

Suudi Arabistanın Suriyeye yönelik operasyon başlatacağı iddialarını değerlendiren İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ferzad İsmaili ise Suriye yönetiminin İrandan hava savunmasına yönelik yardım istemesi halinde tam destek vereceklerini ifade etti.

Kaynak: tr.sputniknews.com