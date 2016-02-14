Katar Dışişleri Bakanı: Suriye’ye kara gücü göndermek aciliyet kazandı

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Tani, Münih Güvenlik Konferansının üçüncü ve son gününde "Ortadoğunun yeni jeopolitiği" başlıklı panelde konuştu. El-Tani, DAEŞ ile mücadele için uluslararası koalisyon kapsamında Suriyeye kara gücü göndermenin daha büyük bir "aciliyet" kazandığını bildirdi.

"KOALİSYONUN LİDERLİĞİNDE OLMALI"

Katar Dışişleri Bakanı Tani, Suriyeye kara gücü göndermenin aciliyet kazandığını belirterek "Suriyeye kara birlikleri gönderilmesine ihtiyaç duyulursa bu, koalisyonun liderliğinde olmalı" dedi.

"YENİ BİR PLAN DEĞİL"

Suudi Arabistan ve bazı bölge ülkelerinin, DAEŞle mücadele kapsamında Suriyede kara harekatına hazırlandıkları yönündeki bir soru üzerine Tani, bunun yeni bir plan olmadığını söyledi.

Katarlı Bakan, "Aslında bu uluslararası koalisyonun liderliğini yapan ABD ile planlanmıştı. Eğer Suriyeye kara birliklerinin gönderilmesine ihtiyaç duyulursa bu koalisyonun liderliği altında olmalı. Suudi Arabistan katılmak istediğini söyledi. Geçen yıl Ekim ayında bizim o dönemki dışişleri bakanımız da DAEŞe karşı bir girişim olması halinde bizim de destek vermeye hazır olduğumuzu açıkça ifade etti. Yani bu daha önce planlanmıştı."

Oturumu yöneten gazeteci Lyse Doucetin, "Şimdi bu daha büyük bir aciliyet mi taşıyor?" sorusuna Tani, "Biz öyle olduğuna inanıyoruz" cevabını verdi.

"OBAMA YÖNETİMİ SORUMLU"

Panelde konuşan ABD Senatosunun Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Parti Arizona Senatörü John McCain, Ortadoğuda ve Suriyede son dönemde yaşanan gelişmelerden Obama yönetimini sorumlu tuttu.

McCain, Obama yönetiminin Iraktan askerleri çekme kararının ilk önemli yanlış olduğunu, Özgür Suriye Ordusunun etkili bir şekilde silahlandırılması önerisinin geri çevrilmesinin de bir diğer önemli hata olduğunu kaydetti.

"MUNİHTE VARILAN ANLAŞMA GERÇEKÇİ DEĞİL"

ABDli Senatör, Suriyede çatışmaların durdurulması konusunda Münihte varılan anlaşmayı da gerçekçi bulmadığını belirterek, eleştirdi.

ALMANYADAN ÖZ ELEŞTİRİ

Federal Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, konuşmasında Avrupa ülkelerinin Suriye krizinde hatalar yaptıklarını söyledi.

Hristiyan Demokrat milletvekili, "Bizler Avrupada sadece Ukrayna ve Rusyaya odaklanabilme lüksüne sahip olduğumuzu düşündük, bölgedeki gelişmelere gözlerimizi kapattık" diyerek öz eleştiride bulundu.