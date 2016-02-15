Kaybolan 54 Yıllık Alyans Sahibine Ulaştı

Kavgaların, ilan-ı aşkların, kahkahaların ve fedakarlıkların tek şahididir bir alyans. Hele ki bu yüzük 54 yıllık bir birlikteliğe tanık olmuşsa… Sosyal medya hafta sonu, vapurda bulunan 54 yıllık bir alyansın sahibine ulaşması için seferber oldu. İşte herkesin yüreğini ısıtacak o mutlu son ve herkesin merak ettiği Müberra Hanımla Metin Bey...

INSTAGRAMDA PAYLAŞTI

Instagramda Bahar Gözkün isimli kullanıcı, Kadıköy Karaköy vapurunda oturduğu koltukta bulduğu alyansı hesabında paylaştı ve fotoğrafa şu notu düştü: "Müberra Hanımın sevdiceği, 25.11.962 tarihli alyansın sahibi bey... Kadıköy-Karaköy vapurunda oturduğum koltukta buldum kendisini ve sahip çıktım. Umarım size ulaşır ve alyansı teslim ederim ama ulaşamazsam, 54 yıllık birlikteliğinizin değerlisi emin ellerde."

SOSYAL MEDYA SEFERBER OLDU

Fotoğraf çok kısa süre içerisinde tüm sosyal medya kanallarında paylaşıldı. Herkes büyük bir heyecanla yüzüğün Müberra Hanımın sevdiceğine geri dönmesini umut etti. Umut arttıkça paylaşımlar da arttı. Binlerce paylaşım arasında yüzüğü kaybolan çiftin torunu Beyza Basat da fotoğrafı gördü.

54 YILLIK YÜZÜK SAHİBİNE KAVUŞTU

Beyza Basat, fotoğrafın altına yazdığı mesajda dedesinin ileri derecede unutkanlığı olduğunu ve son olarak salı günü vapurda müzik yapan gençlere para verdiğini hatırladığını ifade etti. Mesajlaşmalar sonrasında yüzük 54 yıldır ait olduğu ellere, Müberra Hanımın sevdiceği Metin Beye kavuştu. Akabinde gazeteci Ünsal Ünlü, Facebook sayfasından bu umut verici hikayenin kahramanları Metin Bey ile Müberra Hanımın fotoğrafını paylaştı.

GÖKTEN ÜÇ ELMA DÜŞTÜ

Ve gökten üç elma düştü. Biri evlenip 6 ayda boşananlara inat, 54 yıldır aynı yastığa baş koyan Metin Bey ile Müberra Hanımın başına, biri bu alyansı bulduğunda satıp da parasını alma kolaycılığına kaçmayıp, yüzüğün bulunması için o naif paylaşımı yapan Bahar Gözkünün başına, sonuncusu da hala aşkın ve umudun olduğuna inanıp, alyansı sahibine iletmek için elden ele fotoğrafı paylaşan tüm güzel insanların başına.