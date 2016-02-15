Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa Korumasız ve Zayıf

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, mecliste konuşma yaptı. Parlamentoda yaptığı konuşmada 2016 yılındaki en önemli görevlerinin Macar halkının güvenliğini sağlamak olduğunu savunarak, Macaristan 2015 yılında göçmenlerin baskısı altındaydı. Günde binlerce kişi yasa dışı yollardan sınırı geçti. Göç ve göçmenler Avrupaya karışıklık, kaos, suç, terör eylemleri ve korku getirdi şeklinde konuştu. Orban daha önceden "Müslüman mülteciler, Avrupanın Hıristiyan değerlerine zarar veriyor. Biz, ülkemizde çok sayıda Müslüman nüfus istemiyoruz. Avrupanın her geleni alacak durumu yok." demişti.

"AVRUPA KORUNMASIZ VE ZAYIF"

Dünya genelinde birçok ülkede iç sığınmacıların olduğunu ve bunların her an Avrupaya göç etme kararı alabileceklerini iddia eden Orban, şöyle devam etti:

"Tüm bunlar olurken Avrupa korumasız ve zayıf. Açık bir şekilde görülüyor ki Brükselin göçmen krizini çözüm politikası iflas etmiş durumda. Brüksel hala yasa dışı göçmenlerin Avrupa Birliği topraklarına girişlerine izin vermeye hatta onları taşımaya çalışıyor. Sonra da bunları zorunlu bir şekilde dağıtmak istiyor. Bu Brükselin göçmen krizini çözüm politikası. Bu planı Macar hükümeti kabul etmiyor ve uygulanmasına da karşı çıkıyor."

"GÜNEY SINIRLARIMIZDA ASKER VE POLİS SAVUNMASI GEREKLİ"

Orban, 2016 yılında Macaristan üzerinde göçmen baskısının artacağını ve bu yüzden sınırlardaki korumanın arttırılması kararı aldıklarını kaydederek, "2016 yılında Brükselde diplomatik, hukuki, siyasi savunmaya ihtiyacımız olacak. Güney sınırlarımız da ise asker ve polis savunması gerekli. Bu amaçla sınırda tel örgünün güçlendirilmesinin yanı sıra yeni tel örgü yapımı kapasitesinin oluşturulması emrini verdim. 2016 yılının en önemli görevi Macarları, ailelerini, yerleşim birimlerinin güvenliğini sağlamaktır. Brükselin kanunlara uyması ve halkların isteğine saygı duyması gerekiyor dedi.