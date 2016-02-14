McCain: Putin Suriye’yi Askeri Tatbikat Alanı Olarak Görüyor

ABD Senatörü John McCain, 52. Münih Güvenlik Konferansında yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin Ortadoğuda baskın bir güç olmak istediğini kaydetti. Putini "yedikçe açlığı artan biri" şeklinde nitelendiren ABD Senatörü John McCain, "Putin, Suriyeyi Rusyanın askeri tatbikat alanı olarak görüyor. Suriyeyi, tıpkı Kaliningrad ve Kırım gibi ordusunun askeri dış temsilciği yapmayı amaçlıyor" dedi.

"SURİYEYİ ASKERİ TATBİKAT ALANI OLARAK GÖRÜYOR"

" Putin bizim partnerimiz olmakla ilgilenmiyor. Esed rejimini desteklemek istiyor. Suriyeyi Rusyanın askeri tatbikat alanı olarak görüyor. Suriyeyi tıpkı Kaliningrad ve Kırım gibi ordusunun askeri dış temsilciği yapmayı amaçlıyor" dedi.

"MOSKOVA, BU KRİZİ SİLAH OLARAK KULLANMAK İSTİYOR"

Putinin, Suriyedeki bombardımanları neticesinde sığınmacı krizini daha da arttırdığını dile getiren McCain, Moskovanın bu krizi silah olarak kullanmak ve Avrupa projelerini ve Transatlantik ilişkileri baltalamak istediğini ifade etti.

"ÇOK DA UYGULANABİLİR DEĞİL"

McCain, Rusyanın Suriyede sürdürdüğü bombardımanlarda sivillerin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Münihteki Suriye Destek Grubu toplantısının ardından çıkan anlaşmanın mürekkebi kurumadan İran ve Rusyanın Suriyedeki faaliyetlerini daha fazla güçlendirmesini eleştiren McCain, anlaşmasının uygulanmasını arzuladığını ancak çok da uygulanabilir gözükmediğini kaydetti.

ABD HEYETİ KATILMADI

Öte yandan, dün akşam Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehoferin güvenlik konferansına katılanlar için verdiği yemeğe ABD heyeti katılmadı. Heyetin, Seehoferin Rusyaya giderek Putin ile görüşmesini protesto amacıyla davete gitmediği iddia edildi.