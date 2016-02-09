NATO ve AB, Moskova’ya Tepki Gösterdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusyanın Suriyedeki saldırılarının siyasi çözüm bulunması yönündeki çabaları baltaladığını ve krizi daha da kötüleştirdiğini söyledi. Stoltenberg, "Rusyanın çoğunlukla muhalifleri hedef alan hava saldırılarının çözüm çabasını baltaladığını ve on binlerce kişiyi Türkiye sınırına sürdüğünü" söyledi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusyanın, Suriyede zaten kötü olan durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

"ON BİNLERCE KİŞİYİ TÜRKİYE SINIRINA SÜRÜYOR"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarınki NATO savunma bakanları toplantısında Suriye konusunu görüşeceklerini belirterek, DAEŞle mücadelede koalisyonun kapasitesinin artırılabileceğini ifade etti. NATOnun Suriyede acılara son vermek, ateşkesi sağlamak ve siyasi bir geçiş başlatmak için gösterilen tüm çabaları desteklediğini kaydeden Stoltenberg, "Rusyanın çoğunlukla muhalifleri hedef alan hava saldırıları, bu çabaları baltalıyor ve on binlerce kişiyi Türkiye sınırına sürüyor.

"ZATEN KÖTÜ OLAN KRİZİ DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİYOR"

Zaten kötü olan krizi daha umutsuz ve daha kötü hale getiriyor. Rusyanın Suriyedeki artan hava faaliyetleri, aynı zamanda NATO hava sahasının ihlaline neden oluyor. Rusyanın Suriyede ve Doğu Akdenizdeki önemli ölçüdeki askeri yığınağı stratejik dengeyi değiştiriyor ve bölgede tansiyona neden oluyor. Dolayısıyla itidal, tansiyonun düşürülmesi ve siyasi bir çözüm her zamankinden daha acil" dedi.

"İTTİFAK İÇİN BÜYÜK BİR ENDİŞE KAYNAĞI"

Rusyanın Suriyedeki hava saldırılarının İttifak için büyük bir endişe kaynağı olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Çünkü Suriyede yıllardır korkunç düzeyde ızdırap, katliam ve şiddete şahit olmaktayız" diye konuştu. Stoltenberg, aralık ayında alınan BM Güvenlik Konseyi kararında sivillerin ölmesine neden olan hava saldırılarının durdurulmasının öngörüldüğünü vurguladı.

NATO Genel Sekreteri, Suudi Arabistan ve bazı bölge devletlerinin DAEŞle mücadele için Suriyeye asker gönderebileceğine dair açıklamaları ve NATO üyesi Türkiyenin olası desteğiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "NATO ve Koalisyon olarak yapmamız gerekenin, DAEŞ ve teröristlerle savaşabilmeleri ve istikrarı sağlayabilmeleri için yerel kapasite inşa etmek, yerel asker ve güçleri eğitmek ve bölge hükümetlerini desteklemek olduğuna inanıyorum. Bunun, uzun vadede dışarıdan asker sevkinden daha iyi çözüm olduğunu düşünüyorum." NATOnun Türkiyeye olan desteğinin altını çizen Stoltenberg, Aralık ayında aldıkları kararla Türkiyenin hava savunma kapasitesini güçlendirdiklerini hatırlattı.

"ILIMLI MUHALİFLER KAYBA UĞRUYOR"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusyanın, Suriyede zaten kötü olan durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi. Tusk, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşviliyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Rusyanın Suriyedeki saldırılarına değindi. Rusyanın saldırlarının kötü olan durumu daha da kötüleştirdiğini belirten Tusk, "Rus askeri eylemlerinin doğrudan bir sonucu olarak, rejim kazanım elde ediyor, ılımlı muhalifler kayba uğruyor ve binlerce sığınmacı Türkiye ve Avrupaya doğru kaçıyor" dedi. 2015 yılında bir milyondan fazla sığınmacının girdiği Avrupa ülkeleri, eğer savaş sona ermez ve gerekli önlemler alınmazsa 2017 sonuna kadar bu sayının 3 milyona ulaşabileceğini öngörüyor.

BMDEN TÜRKİYEYE SABIR ZORLAYAN ÇAĞRI

BM Mülteci Örgütü ise Türkiyeye Halepten kaçan mültecilere kapıyı hemen açması çağrısı yaptı. Açıklamada Türkiyenin "büyük mülteci dalgalarına" ilişkin kaygılarının anlaşılır olduğu belirtildi ancak uluslararası yükümlülükleri olduğu hatırlatıldı. BM örgütü, uluslararası topluma Türkiyenin yükünü paylaşma çağrısı da yaptı. BBCnin Cenevredeki muhabiri Imogen Foulkesun bildirdiğine göre BM sözcüsü William Spindler, "Türkiyenin büyük bir yükü sırtlandığını biliyoruz ama sınırın Suriye tarafında bekleyenlerin gecikmeksizin kabul edilmesi gerekiyor. Suriye topraklarında yardım sağlamak önemlidir ama tehlikeden kaçanlara güvenli bir ortam sağlama konusundaki uluslararası yükümlülüklerin yerine geçmez" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise mültecilerin kontrollü bir biçimde Türkiyeye alındığını ifade etti. Sınıra ulaşan 50 bin kişiden yaklaşık 10 bininin Türkiyeye alındığını ifade eden Çavuşoğlu, Rusya ile Suriye ordusunun ilerleyişinin devam etmesi durumunda sınıra gelenlerin sayısının 1 milyonu bulabileceğini belirtti.