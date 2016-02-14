Norveç Emniyet Teşkilatı Gizli Servisi: Rusya Norveç İçin Tehdit

Norveç Emniyet Teşkilatı Gizli Servisinin (PST) Norveçin güvenliğine ilişkin hazırladığı raporda Rusyanın Norveç için tehdit unsuru olduğu kaydedildi. Raporda, Rusyanın Norveçten istihbarat bilgileri edindiği iddia edildi.

RUSYA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Rusyanın Oslo Büyükelçiliği rapora sert tepki gösterdi.

"BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Elçilik, Norveç Emniyet Teşkilatı Gizli Servisinin iddialarının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Norveçteki Rus istihbaratının Norveçten istihbarat bilgisi sızdırdığı iddia ediliyor. Bu iddialar, iki ülke iyi ilişkiler içerisindeyken dile getiriliyor. Özellikle de, Rusyadan Norveçe gelen sığınmacıların iadesi meselelerin tartışıldığı hengamede." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"RUSYANIN İMAJI KÖTÜ GÖSTERMEK İSTENİLDİ"

Büyükelçilik, Norveç ve Rusya ilişkisinin iyi olmasına rağmen Rusyanın imajını kötü göstermek istenildiğini açıkladı. İddialarla, Rusyaya Soğuk Savaş günlerine dönmesi konusunda baskı yapıldığı iddia edildi. Ancak Norveç istihbaratı iddiayı reddetti.