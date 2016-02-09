Norveç Gazetesi Aftenposten: Türkiye Muhabirimizi Sınır Dışı Ediyor

İskandinavyanın önde gelen gazetelerinden, Osloda yayımlanan günlük sabah ve akşam gazetesi Aftenpostenın haberine göre, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Espen Egil Hansen, Silje Rønning Kampesæterin sınır dışı edilmesi kararına tepki göstererek, "Sonuçta, istenmeyen kişi ilan edilmenin çok önemli bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Halihazırda, Rusyada ve Çinde önemli herhangi bir sorunla karşılaşmadan faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ama NATO üyesi Türkiyede kalmamıza izin verilmiyor. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum; özellikle de yakın bir askeri müttefikimizin temel basın özgürlüklerini bu şekilde ihlal etmesi..." diye konuştu.

Haberde, Aftenposten gazetesinin herhangi bir muhabirinin benzer bir durumu en son 1971 yılında Sovyetler Birliğinde yaşadığına dikkat çekildi.

İSTANBUL BÜROSU 2015TE AÇILDI

Aftenpostenın İstanbul bürosu 2015te açıldı.

KALICI BASIN AKREDİTASYON BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Kampesæterin kalıcı basın akreditasyonu başvurusu ise altı hafta sonra reddedildi. Türkiyedeki yabancı gazeteciler, basın kartına sahip olmadıkları takdirde oturma izni de alamıyor.

Gazetenin haberinde, Türk yetkililerden herhangi bir resmi oturma izni reddi ya da Kampesætere basın kartı verilmemesiyle ilgili yazılı bir açıklama gelmediği belirtildi.

BİLGİ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Habere göre, Aftenposten yetkililerinin Oslodaki Türk Büyükelçiliğine bilgi başvurusu reddedildi. Büyükelçilik Müsteşarı Ülkü Kocaefe, her vakanın münferit olarak değerlendirildiğini, Türk makamlarının herhangi bir şahsa basın akreditasyonu verilmesinin reddiyle ilgili bir açıklama yapmayacağını belirtti.

ÇAVUŞOĞLUYLA BİR ARAYA GELDİĞİNDE KONU GÜNDEME GETİRİLDİ

Haberde Norveç Dışişleri Bakanı Børge Brendenin de geçtiğimiz ay Ankarada Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğluyla bir araya geldiğinde konuyu gündeme getirdiği belirtildi.

"KONUYU TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Brende, " Türkiye hem bölgesel hem de küresel anlamda çok önemli bir role sahip. Dolayısıyla Aftenpostenın Ortadoğu temsilcisine Türkiyeye yerleşme izni verilmemiş olması üzüntü verici. Bu konuyu Türk Dışişleri Bakanıyla değerlendirdik. O engelin kaldırılmayacağını söyledi, ben de konuyla ilgili hayal kırıklığımızı kendisine ilettim. Konuyu takip etmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Brende, Çavuşoğlu kendisine durumun Aftenpostena dair olumsuz bir bakıştan kaynaklanmadığını söylediğini de aktardı.

SEBEP NİŞANLISI MI?

Bununla birlikte haberde sorunun Kampesæterin Almanya vatandaşı nişanlısıyla ilgili olduğu iddia ediliyor. Aftenpostena göre, Kampesæterin nişanlısı, ailesi 1970lerde Türkiyeden Almanyaya göçmüş bir Kürt.



