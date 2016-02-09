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Öğrensiyle Cinsel İlişkiye Giren Öğretmenin Çocuklarını Görmesi Yasak

ÖĞRENSİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİREN ÖĞRETMENİN ÇOCUKLARINI GÖRMESİ YASAK - Üç çocuk annesi öğretmene, mahkeme tarafından kız öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdiği için çocuklarını görmeme cezası verildi. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 09:42
Öğrensiyle Cinsel İlişkiye Giren Öğretmenin Çocuklarını Görmesi Yasak

30 yaşındaki Laura Garrigus isimli üç çocuk annesi bir öğretmenin 17 yaşındaki kız öğrencisi ile cinsel ilişkiye girmesi üzerine mahkeme, öğremenin çocukları dahil 18 yaş altındaki hiçbir çocuk ile irtibata geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

AYLARCA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLER

Kuzey Carolinada yaşayan 30 yaşındaki evli kadın öğretmen, 17 yaşındaki bir kız öğrencisi ile aylarca cinsel ilişki yaşadığı suçlamalarından sonra polis tarafından gözaltına alındı. Aralık ayında öğrencisi ile cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ortaya çıkmasından sonra üç çocuk annesi olan öğretmenin görev yaptığı Cumberland International Early College okulundan istifa ettiği söyleniyor.

KENDİ ÇOCUKLARINI DAHİ GÖREMEYECEK

Ayrıca 17 yaşındaki kız öğrencinin öğretmenini polise şikayet etmesinin ardından, üç çocuk annesi öğretmen, ikisi öğrencisinin özgürlüğünü kısıtlama ikisi de cinsel taciz olmak üzere toplam dört suç ile yargınıyor. Tutuklanmasının ardından öğretmenin ikisi erkek biri kız olan çocukları dahil 18 yaş altındaki hiçbir çocuk ile irtibata geçmesine izin verilmiyor.

Diğer yandan polis ise kız öğrencinin öğretmeni ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini belirtti.



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