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Papa Francis: Putin Doğudaki Hristiyanları Kurtarabilecek Tek Kişi

PAPA FRANCİS: PUTİN DOĞUDAKİ HRİSTİYANLARI KURTARABİLECEK TEK KİŞİ - Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğudaki Hristiyanları kurtarabilecek tek kişi olduğunu söyledi. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 12:19
Papa Francis: Putin Doğudaki Hristiyanları Kurtarabilecek Tek Kişi

Fransız Le Journal du Dimanche gazetesinin haberine göre, Kübada, Patrik Kirill ile tarihi bir görüşme gerçekleştirecek olan Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Ortadoğu ve dünyanın diğer yerlerinde zulme uğrayan Hristiyanların korunması için Vladimir Putinden yardım isteyecek.

Sputnik Türkiyenin aktardığına göre Putini, "Katolik kilisesinin doğudaki Hristiyanları korumak için işbirliği yapabileceği tek insan" olarak tanımlayan Papa Francisin, Rus liderin yardımıyla İran Devlet Başkanı Hasan RuhaniSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Çin hükümetine ulaşmayı umduğu belirtildi.

KÜBADA TARİHİ BULUŞMA

Vatikan ve Rus Ortodoks Kilisesinden yapılan ortak açıklamaya göre, Papa Francis ve Patrik Kirill, 12 Şubatta Kübada görüşecek.

ORTAK BİR DEKLARASYON İMZALAYACAKLAR

Görüşmede, Vatikan ve Rus Ortodoks Kilisesinin gelecekteki ilişkileriyle ilgili ortak bir deklarasyon imzalayacağı ifade edildi.

"YENİ BİR SAYFA AÇACAK"

Kübadaki görüşmenin Vatikan ve Rus Ortodoks Kilisesinin ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağı ifade edilen açıklamada, görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin, Hristiyanlara edilen eziyetler olacağı kaydedildi.

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