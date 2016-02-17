Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Macaristan’la İlişkilerden Memnunuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçide Macaristan Başbakanı Viktor Orbanla görüşmeden önce bir açıklamada bulundu. Macaristanı eski ve güvenilir bir partner olarak nitelendiren Putin, ticaret hacmindeki gerilemeye rağmen Macaristanla olan ilişkilerden memnun olduklarını ifade etti:

"İLİŞKİLERİMİZİN TÜRÜ VE NİTELİĞİNDEN MEMNUNUZ"

Putin, "Bilinen problemlere ve ticaret hacmimizdeki düşüşe rağmen ilişkilerimizin türü ve niteliğinden memnunuz" dedi.

"ESKİ VE GÜVENİLİR BİR PARTNER"

Macaristanı "eski ve güvenilir bir partner" olarak nitelendiren Putin, "Bir yıl önce Macaristanı ziyaret ettiğim sırada konuştuğumuz planların gerçekleşmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA VE AVRUPA ARASINDAKİ İLİŞKİLER NORMALLEŞMELİ"

Diğer taraftan Orban da " Rusya ve Avrupa arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz. Zira Macarların çıkarlarına uygun olan da bu" dedi.

Görüşmenin devam ettiği sırada Kremlinden yapılan açıklamada ise Putinle Orbanın, ülkelerinin arasındaki ilişkileri geliştirmek için atılabilecek adımları ve gündemdeki uluslararası meseleleri ele aldığı belirtildi.

Kaynak: tr.sputniknews.com