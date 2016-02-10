Sevgilinizi Elinizde Tutmanın 7 Yolu

Erkeklerin kadınlara karşı ilgisinin zaman içerisinde azalarak kaybolduğuna genel kanının aksine uzmanlar, erkeklerin uzun süreli ilişkilerine fiziksel olarak bağımlı olduklarını söylemekteler. Uzmanların dikkat çekmek istedikleri bir diğer nokta ise; kadınların stratejik hamlelerle erkeklerini kendilerine bağlayan içgüdüyü uyararak, bu ilişkinin sürekliliği sağlayabilecekleri. Unutmayın kıvılcımı canlı tutmak elinizde.

İSMİNİ FISILDAYIN

Dudaklarınızdan dökülen ismini duyduğunda hissedecekleriyle, şirin gibi gözüken takma isimlerle çağırıldığında hissedeceklerini karşılaştırmak tabii ki anlamsızdır. Unutulmamalı ki sadece adını duyması bile afrodizyak bir etkiye sahip. Erkekler için isimlerini duymak kadınlarının, sadece onları düşündüğünün bir kanıtıdır.

Ayrıca erkeklerin bunu duymaya ihtiyacı vardır. Bu sayede kadınlarının tek sahibi olduklarını düşünürler. Onu sevdiğinizi ve onunla mutlu olduğunuzu belirtmek için fırsat buldukça adını söyleyin. Özellikle tutkulu bir sevişme sırasında adını fısıldayarak erkeğinizi delirtmeyi başarabilirsiniz.

DOKUNUN

Cinsellik ima eden bir mesaj ya da e-posta göndererek, erkeğinizin hayal gücünü harekete geçirin. Anahtarları bahane ederek elinizi usulca cebine sokun. Önemli olan anahtar değil mutlaka, beklenmedik andaki dokunuşun gücü. Bu kaçamak dokunuşla erkeğiniz uyarılacak ve nerede olursanız olun, hiç fark etmez, sizinle sevişmek için çıldıracaktır.

Unutmamalısınız ki sinir sistemini hazırlıksız yakalayarak onu etkilemek, erkeğinizin arzuyla dolmasını ve şehvetli seks hayatınızın asla son bulmamasını sağlayacaktır. Günlük işlere koştururken ya da baş başa olmadığınız ortamlarda gizlice dokunarak erkeğinizi çıldırtın ve seks hayatınıza yenilik getirin.

GİZEMLİ OLUN

Gizemli insanlar bulundukları her ortamda dikkat çekerler. Erkekler kadınlar kadar detaycı değillerdir, konuların ana hatlarıyla ilgilenirler. Aranızdaki bağ nasıl olursa olsun size hayatlarına dair fazla bir şey anlatmamalarının sebebi budur.

Şunu aklınızdan çıkarmayın ki, gereksiz konuşarak hem karşınızdakini sıkabilir hem de size karşı beslediği hisleri olumsuz yönde etkileyebilirsiniz. Bu yüzden konuşmanızın ana hatlarını önceden düşünün ve gereksiz detaylardan kurtulun. Hayatınıza dair ne kadar az şey anlatırsanız o kadar merak uyandırırsınız ve bu sayede ilgisi hep canlı kalır.

DEĞİŞİKLİKLER YAPIN

Monotonluk hayatı sıkıcı kıldığı kadar ilişkinizi de çıkmaza sürükleyebilir. Saç şeklinizde yapacağınız bir değişiklik ya da alacağınız yeni bir iç çamaşırı sevgilinizi heyecanlandırmaya yetebilir.

Çoğunlukla pantolon giymeyi tercih ediyorsanız bir geceliğine mini etek giyin ve yüksek topuklu ayakkabılarınızla aklını başından alın.

GURURUNU OKŞAYIN

Erkekler her ne kadar kadınlar gibi ilgi istediklerini belli etmeseler de egoları buna ihtiyaç duyar. Sizden duyacağı sevgi dolu bir iltifatla kendini daha iyi hissedeceğini unutmayın. Başarılarıyla gurur duyun ve ona karşı hissettiklerinizi ifade etmekten çekinmeyin.

Hayatın hızla geçtiğini göz ardı etmeyin ve varlığıyla sizi dünyadaki en mutlu kadın yapan erkeğinizi şımartın.Her fırsatta küçük sürprizler hazırlayarak onu şaşırtın ve sizi keşfetmesini sağlayın.

TANIŞTIĞINIZ GÜNÜ HATIRLAYIN

En güçlü duyularımızdan biri olan koklama aynı zamanda en ilkel güdülerimizdendir. Karşılaştığınız günü ve nasıl koktuğunuzu hatırlayın. Ona küçük bir sürpriz hazırlayın.

O günki gibi görünerek ve kokarak sevgilinizi yıllar öncesine götürün ve hafızasına o anların tutkularını hatırlatın.

ONU KISKANDIRIN

Sizin başkaları tarafından arzulandığınızı görmek ve bilmek erkeğinizin sizi daha çok arzuladığını fark etmesine neden olur. Diğer erkeklerle rekabet etmek zorunda kalacağı bir hayat yaşayın.

Arkadaşlarınızla ve yabancılarla zaman geçirin. Onu aldatın demiyoruz ama onsuz da eğlenip hayatın tadını çıkarın. Erkeğiniz ne yaptığınızı merak edecek ve sizin gibi bir sevgiliye sahip olduğu için kendini şanslı hissedecektir.