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Ukrayna’dan Eurovision’da Türkçe Şarkı Sürprizi

UKRAYNA’DAN EUROVİSİON’DA TÜRKÇE ŞARKI SÜRPRİZİ - Ukrayna’da Eurovision için yarışan şarkılardan son üçe kalan 1944 isimli Türkçe şarkı, birinci seçildiği takdirde Ukrayna Eurovision’a Türkçe bir şarkıyla katılacak. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 07:57
Ukrayna’dan Eurovision’da Türkçe Şarkı Sürprizi

Türkiye bu yıl İsveçin Stockholm şehrinde yapılacak 61. Eurovision Şarkı yarışmasına katılmayacak. Sanatçı Serhat Hacıpaşalıoğlunun San Marino adına yarışacağının ortaya çıkmasının ardından bu seneki yarışmada Türkiyeye bir başka sürpriz Ukraynadan geldi.

3 ADAYDAN BİRİ

Euronewsin haberine göre Ukraynanın başarılı ve popüler şarkıcılarından Jamala, ülkeyi bu sene temsil edecek şarkı ve şarkıcının bulunması için yapılan ön elemeyi birinci olarak geçerek, finallere kalan üç adaydan biri oldu. Kırım Tatar kökenli Jamalanın şarkı seçimi ise oldukça ilginç. Anneannesinin anlattığı Kırım Tatarlarının sürgün hikayelerinden ilham alan Jamala, bu sürgünü konu alan 1944 adlı şarkıyla Ukraynayı temsil etmeyi umuyor.

BİRİNCİ 21 ŞUBATTA BELİRLENECEK

Ukraynayı temsil edecek şarkının belirleneceği 21 Şubattaki final elemelerinin en güçlü adaylarından olan Jamala ve şarkısı hem profesyonellerden hem de halktan büyük destek görmüş durumda. Ülkenin Eurovision komitesi Jamalanın sahnesini "Eleme gecesinin en etkileyici performansı" olarak niteledi.

MESAJIMN DÜNYAYA YAYILMASINDAN MUTLULUK DUYUYORUM

Sanatçı kendi sözleriyle yazdığı şarkıyı şöyle yorumluyor: "Bu, birçok ülkede birçok kişi için bilindik bir konu. Birçok ulusun tarihinde büyük felaketler, sürgünleri soykırımlar var. Ne yazık ki insanlar tüm bunlara rağmen halen birlikte yaşamayı, barışı ve toleransı öğrenemedi. Ben bu şarkıyla mesajımın Ukrayna ve tüm dünyaya yayılmasından mutluluk duyuyorum."


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