Üniversite Öğrencilerinden Yarı Çıplak Moda Şovu

İngilterede bir üniversitede, yarı çıplak bir şekilde moda şovuna çıkan öğrencileri, basın, Cambridgenin 50 tonu olarak adlandırdı.

CAMBRIGDEIN 50 TONU

İngiliz basınının "Cambridgeın 50 Tonu" olarak adlandırdığı ve Grinin 50 Tonu filmine gönderme yaptığı moda gösterisi ilgi çekti. Podyuma oldukça ilginç giysilerle çıkan öğrencilerin vücutlarının bazı bölgelerini örten bandajlar kullanıldı. Göğüs uçları kalp şeklindeki yapıştırmalarla kapatıldı.

YAŞLARI 18 İLA 25 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Yaşları 18 ila 25 arasında değişien 20 öğrencinin modellik yaptığı gecede yaklaşık 1000 kişilik bir izleyici kitlesi bulunuyordu. Geçtikleri sıkı bir elemede sonra 20 kişi 200 öğrenci arasından seçildi. Sıradışı kıyafetlerin hepsi öğrenciler tarafından tasarlanan moda gösterisinin Londradaki sosyal adaletsizliğe karşı toplanan