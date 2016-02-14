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Vİctoria’s Secret Melekleri Yazı Getirdi

VİCTORİA’S SECRET MELEKLERİ YAZI GETİRDİ - Victoria’s Secret melekleri kış günlerini ısıtmaya devam ediyor. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 08:37
Vİctoria’s Secret Melekleri Yazı Getirdi

Victorias Secretin melekleri, yaz sezonu öncesi dünyanın birçok tatil beldesinde birbirinden öze pozlar verdi.

YİNE BÜYÜLEDİLER

Dünyanın en güzel modelleri, her yaz sezonu öncesi merakla beklenen Victorias Secret Swim Kataloğu için Hawaiiden Kosta Rikaya, Tulumdan St. Tropezye birbirinden çarpıcı mekânlarda objektif karşısına geçti. Moda fotoğraf- çısı Guy Arocha poz veren melekler özellikle Bora Borada verdikleri birbirinden çarpıcı pozlarıyla büyüledi.



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