Vİctoria’s Secret Melekleri Yazı Getirdi

Victorias Secretin melekleri, yaz sezonu öncesi dünyanın birçok tatil beldesinde birbirinden öze pozlar verdi.

YİNE BÜYÜLEDİLER

Dünyanın en güzel modelleri, her yaz sezonu öncesi merakla beklenen Victorias Secret Swim Kataloğu için Hawaiiden Kosta Rikaya, Tulumdan St. Tropezye birbirinden çarpıcı mekânlarda objektif karşısına geçti. Moda fotoğraf- çısı Guy Arocha poz veren melekler özellikle Bora Borada verdikleri birbirinden çarpıcı pozlarıyla büyüledi.





