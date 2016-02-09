Washington: Kuzey Kore Plütonyum Reaktörünü Faaliyete Geçirdi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Amerikan Senatosunun Silahlı Hizmetler Komisyonunda konuştu. Clapper, Kuzey Korenin, nükleer silah üretiminde kullanılabilecek yakıt sahibi olmasına imkan veren plütonyum reaktörünü yeniden faaliyet geçirdiğini söyledi.

"BİRKAÇ HAFTA VEYA AYA PLÜTONYUM SAHİBİ OLABİLİR"

Amerikan Senatosunun Silahlı Hizmetler Komisyonunda konuşan Clapper, "Kuzey Korenin reaktörü bir süre önce faaliyete geçirdiğini ve bu sayede birkaç hafta ya da ay içerisinde plütonyum sahibi olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

KITALARARASI UZUN MENZİLLİ ROKET FIRLATMIŞTI

Kuzey Kore Pazar günü de kıtalararası uzun menzilli roket fırlatıp uzaya uydu gönderdiğini açıklamıştı.

AMERİKA BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu hareketi yasaklı füze teknolojisini deneme girişimi olarak gören ABD, Güney Kore ve Japonya Pyongyang yönetimine büyük tepki göstermişti.

ÇİN BİLE ELEŞTİRMİŞTİ

En önemli müttefiki Çinin bile eleştirdiği Kuzey Koreyi, BM Güvenlik Konseyi de kınamıştı.

BM Güvenlik Konseyi kararları, ülkelerin nükleer ya da balistik başlık taşıma kapasitesi olan füze denemelerini yasaklıyor.

"TAMAMEN BİLİMSEL AMAÇLARLA YÜRÜTÜLÜYOR"

Pyongyang yönetimi, uzay programının tamamen bilimsel amaçlarla yürütüldüğünü söylüyor.

Ancak bu gerekçe aralarında ABD, Güney Kore ve Japonya tarafından ikna edici bulunmuyor.

Bazı uzmanlar Kuzey Korenin füze programını, ABDyi de vurabilecek menzile sahip kıtalararası balistik füze geliştirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Kaynak: BBC Türkçe.