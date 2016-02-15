Yalnızca Kadınlara Özel Arkadaşlık Uygulaması

Etrafınızda hiç arkadaşınız olmadığını düşünün. Paylaşacak, konuşacak birileri yoksa bu dünya sizce de çok sıkıcı olmaz mı? İşte bu düşünce ile iki yazılımcı kadının elinden çıkan bir uygulama geçtiğimiz günlerde Apple Storeu salladı.

HEY! VİNA

Olivia June Poole ve Jen Aprahamianın ortak çalışması olan Hey! Vina adlı uygulama aslında temel mantıkta Tinder ve benzeri çöpçatanlık uygulamalarına benziyor ama tamamen kadınlar arası bir arkadaşlık bağını hedefliyor.

ŞİMDİLİK SADECE AMERİKADA

"Vina" kelimesi en sevilen kız arkadaşı tanımlayan bir rumuz aslında. İskoçyada yaygın olan bir isim. Dilimizde buna denk gelecek fenomen olmuş bir isim yok. "Kezban" nasıl ki ülkemizde artık yerleşmiş bir olumsuzluk deyimi olmuşsa, İskoçyada da Vina olumlu anlamda bir "bacı, kardeş" manası üstlenmiş. Uygulama şimdilik New York, San Francisco ve Los Angelesta Apple Store üzerinden indirilip kullanılabiliyor ancak iki senelik kalkınma planıyla çok yakında en azından İstanbulda hizmet verebilecek noktaya gelebilecek.

EN ÇOK İNDİRENLER ERKEKLER

Yazılımcılar Poole ve Aprahamian ise uygulamalarının yanlış anlaşılmasından şikayetçi. Uygulamayı Apple Storea koydukları ilk andan günümüze kadar indirenlerin çoğu erkek kullanıcılar olmuş! Kadın kadına bir arkadaşlık uygulamasından erkeklerin ne tür bir beklentisi olabileceği konusunda kafası karışan yazılımcılar şu sıralarda yeni bir imaj çalışmasına kolları sıvamayı planlıyor. Poole, "Bu yalnız kadınlar için bir uygulama ama sandığınız gibi değil beyler!" diyerek erkek kullanıcıları uyarmaya çalışsa da muhtemelen Hey! Vina bu sorunu hep yaşayacak bir uygulkama gibi duruyor. Hatta ilk kullanıcıların bazılarında şöyle ilginç hadiseler yaşanmış...