E devlet kapısı hakkında bilgiler

devlet kapıs

sistemi Türkiye Cumhuriyeti tarafından, vatandaşlarının devlet hizmetlerinde zaman kaybetmeden yapacağı bir çok sorgulamayı, elektronik ortamda güvenli ve hızlı olarak kesintisit tek bir nokta üzerinden yapmalarına olanak sağlayan sorumlusu Türksat A.Ş olan ve 18 aralık 2008 tarafından kurulan bir sistemdir. Vatandaşlarını ile tüm işlemlerinin yapıldığı hızla geliştirilen web tabanlı bir sistemdir.

E devlet kapısına giriş için neler gerekiyor ?

E devlet kapısına giriş için; postahanelerden kapalı zarf ile kişiye özel olarak oluşturulan ve turkiye.gov.tr adresi bağlantısı ile girilen bu şifreli zarfa ulaşmak gerekiyor. Bunun için PTT müdürlüğünden kimlikleriniz ile müracaat ederek şifreyi edinebilirsiniz. Bu şifrenin bedeli 4 tl olarak belirlenmiştir. Daha önceden şifresini alanlar ve kaybedenler yazımızı okuyarak şifrelerini 7 adımda sıfırlayabilir ve değiştirebilirler.

E devlet giriş ile neler sorgulanabiliyor ?

Aklınıza gelebilecek tüm herşeyi sorgulayabiliyorsunuz değerli vatandaşlar, en önemlilerini zaman içerisinde konu olarak sitemize açıyor ve bu konumuzu güncelliyoruz. Bir kaç konuyu sizlere şu şekilde link ile örnekleyebiliriz.

E-Devlet Sitesi Ücretli mi ?

Hayır tabiki ücretli değil, sadece postanelere verdiğiniz 4 tl karşılığında işlemleriniz tamamını güvenli şekilde yapabiliyorsunuz. Başka da bir para vermenize gerek bulunmamaktadır.

E-Devlet kapısı giriş şifresini kaybedersem ne olur ?

Olay gayet kolay arkadaşlarım, E DEVLET ŞİFREMİ KAYBETTİM bölümünden resimli olarak sizlere şifrelerinizi nasıl sıfırlayacağınız hususunda net bilgiler sunduk. Bu bilgiler ışığında dilerseniz şifrelerinizi saniyeler içinde yeniden oluşturup, sıfırlayabilir ve değiştirebilirsiniz.

E devlet kapısı türkiye.gov.tr sitesi haricinde bir yere güvenmelimiyim ?