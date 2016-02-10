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44 Yaşında 199 Milyon Doları Kaptı

44 YAŞINDA 199 MİLYON DOLARI KAPTI - Google’ın CEO’luğunu devralan Sundar Pichai, 199 milyon dolar değerinde Google hissesiyle ödüllendirildi. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 00:18
44 Yaşında 199 Milyon Doları Kaptı

Geçtiğimiz yaz Alphabet çatısı altında yeniden yapılandırılan Googleın CEOluğunu devralan Sundar Pichai, 199 milyon dolar değerinde Google hissesiyle ödüllendirildi.

TEK SEFERDE SATAMIYOR

Pichai, 2019 yılına kadar şirkette kalırsa, her 3 ayda bir hisse adedi artırılarak 2019 yılı sonunda 199 milyon değerinde hisse sahibi olacak. Pichaiyi hisselerinin tamamını da bir seferde satamayacak.

ABDDE EN YÜKSEK KAZANCA SAHİP CEO OLDU

Bu ödül, Sundar Pichaiyi ABDde en yüksek kazanca sahip CEO yaptı.

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