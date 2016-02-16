600 Liraya Kendisine Otomobil Yaptı

Bursanın İnegöl ilçesinde kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan Sahabattin Arslan, hurdaya ayrılan araç parçalarından Takkesizler ismini verdiği yerli otomobil üretti. 600 liraya mal olan yerli otomobil büyük ilgi görürken, İnegöllü mucidin yeni hedefi rüzgar gülüyle elektrik üretmek.

İnegöle bağlı Konurlar Mahallesinde yaşayan Sahabattin Arslan, hurda araç parçalarını birleştirerek yerli otomobil imal etti. İnegöllü mucit, Takkesizler adını verdiği kırmızı renkli otomobilinin tamamını hurdadan temin ederek oluşturdu. Mucidin, çocukları ve yeğenleriyle birlikte yaptığı otomobili piyasaya çıkarken, görenler tur atabilmek için birbirleri ile yarışıyor.

600 LİRAYA MAL OLDU

İlkokul mezunu kaynakçı Sabahattin Arslan, çocukları ve yeğenlerinin desteği ile yaptığı aracı 600 liraya mal ettiğini bildirerek, "Gençlerle birlikte yaptığım bir araç. Fikir babası benim. Üç ay kadar bir düşünme sürecimiz oldu. Daha sonra yeğenlerimle istişare ettik ve başladık. Hala daha eksiklerimiz var. Arabayı yaptıktan sonra güzel tepkiler aldık. Bir yerden geçerken, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor, kahvehaneler boşalıyor. Yerli otomobil konusunda gençler kendi aralarında toplanarak bir şeyler yapabilirler.

Kendi bisikletlerini dahi yapabilirler, motorlarını kendileri yapabilirler. Yeter ki, imkan verilsin. Ben bu arabayı çok gülünç bir rakama yaptım. Bu aracı hurdadan yaptım ve 600 liraya mal oldu. Arabadan önce bir su tankeri yaptım. Şimdi bu arabayı yaptım. Bundan sonra da farklı projelerim var. En azından verici istasyonlarının direkleri kadar olmasa da bir direk yapıp, rüzgar gülüyle enerji üretmek istiyorum. Bundan sonraki hedefim bu. İnşallah onu yaptıktan sonra tekrar görüşürüz" dedi.

TAKKESİZLER YOLLARDA

Araca Takkesizler ismini verdiklerini belirten Arslan, "Araca kendi lakabımız olan Takkesizler ismini verdik. Araç saatte 180 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. 5 ileri ve 1 geri vitesi var. Aracı hafta sonları 3-4 saatlik bir çalışmayla 1-1,5 ayda tamamladık" diye konuştu.

"TASARIMI 3 AY, YAPIMI 1,5 AY SÜRDÜ"

Aracın yapımında çalışan Sebahattin Arslanın oğlu Samet Arslan ise "Babam boş zamanlarını değerlendirmek için bir uğraş arıyordu. İnternette gezerken bir araba gördü. Bir süre nasıl yaparız, acaba olur mu diye, becerebilir miyiz, sistemini oturtabilir miyiz diye düşündük. Sonra yaparız, başlayalım dedik. İnternette resimlere, videolara baktık. Nasıl yapıldığını öğrendik. Arabanın ilk önce önünden başladık. Şaselerini oluşturduk. Elektrik aksamına sıra gelince yeğenim Atakan Arslan devreye girdi.

Ondan sonra mekanik kısmında yeğenin Mustafa Arslan devreye girdi. O kaynak işiyle uğraştı. Boyasız haliyle ilk önce internete koyduk. Renk olarak hangisi olabilir diye fikir istedik. Allah razı olsun çoğu kişide yardımcı oldu. Kırmızı renkte karar kıldık. Sonrasında hiç çalıştırmadan komple söktük. Fırın boyasını attık. Elektrik aksamını tekrar gözden geçirdik. Boyadan çıkarıp, tekrar topladık. Bu sefer test sürüşüne çıkalım dedik. Hiçbir sıkıntı yaşamadan çalıştı. Sonrasında eksiklerini tespit ettik. Bir daha gözden geçirdik ve şuanda yollardayız. Hurdaya ayrılan bir otomobilden bunu yaptık. Bu aracı yapmak için 3 ay tasarımı sürdü. Yapımı ise 1-1,5 ay sürdü" dedi.

"İMKAN VERİLSE UÇAK DAHİ YAPAR"

Babasına imkan verilirse uçak dahi yapabileceğini ifade eden Arslan, "O konuda hiçbir şüphem yok. Yeter ki imkan versinler. Bu araçla şuan şehir trafiğine çıkmıyoruz. Köyde turluyoruz. Gören vatandaşlar ise tebrik ediyorlar ve ilgi gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

HEDEF RÜZGAR GÜLÜYLE ELEKTRİK ÜRETMEK

Hurda bir özel otomobil parçalarını kullanarak yaklaşık 1,5 ayda yaptığı otomobille hafta sonları huzur turuna çıkan Sabahattin Arslan, bir sonraki hedefinin rüzgar gülüyle enerji üretmek olduğunu belirtti.