AB, Rus Sacına İlave Vergi Koyacak

Avrupa Birliği (AB), Çin ve Rusyadan ithal edilecek soğuk haddelenmiş saca antidamping vergisi uygulayacak. Çinden ABye ihraç edilen, dikişsiz çelik boru, kalın levha sac ve sıcak rulo saca yönelik antidamping incelemesi başlatıldı.

RUSYAYA 13,8-16 ARASINDA İLAVE VERGİ

AB Komisyonu, bugünden itibaren Çin ve Rusyadan ithal edilecek soğuk haddelenmiş saca yeni antidamping vergisi uygulamaya başlanacağını duyurdu. Böylece AB, soğuk haddelenmiş sac için, Rusyaya yüzde 13,8 ila 16 arasında, Çine ise yüzde 19,8 ila 26,2 oranında ilave vergi uygulayacak.

ANTİDAMPİNG İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Ayrıca, AB Komisyonu, Çinden ABye ihraç edilen, dikişsiz çelik boru, kalın levha sac ve sıcak rulo saca yönelik antidamping incelemesi başlatıldığını bildirdi.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, çelik sektörüne yönelik alınan kararlarla ilgili, "Adil bir ortamda üretilmemiş ve suni olarak ucuza satılan ithal çelik ürünlerin sanayimizi tehdit etmesine izin veremeyiz. Bu duruma karşı, kurallara uygun bir biçimde elimdeki bütün yetkileri kullanmaya hazırım" dedi.

ÇELİK ÜRÜNLERİNİN FİYATLARIYLA REKABETTE SIKINTI YAŞIYOR

Avrupa çelik sektörü özellikle ithal çelik ürünlerinin fiyatları ile rekabette çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Bugün alınan kararla birlikte ABnin çelik sektörüne yönelik 37 farklı savunma tedbiri bulunuyor.