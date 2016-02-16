ABD 50 Yıl Sonra İlk Kez Küba’da Fabrikaya İzin Verdi

Kübaya uygulanan yaptırımları kaldırma ve ilişkileri düzeltme kararı alan ABD yönetimi, yıllar sonra ilk kez Kübada fabrika açılmasına onay veren anlaşmayı imzaladı. Bu iki ülke arasındaki ticari ilişki adına tarihi bir karar olarak kabul ediliyor. Yetkililer aynı zamanda Kübaya günde 110 uçuşun yapılmasına izin veren başka bir anlaşma daha imzaladı.

Obama yönetiminin fabrika açmalarına izin verdiği şirketlerin Alabamadan Horace Clemmons ve Saul Berenthal adlı ortakların traktör ve diğer ağır ekipmanları üretmek için fabrika açacağını belirtti. Şirketlerin Kübadaki bireysel çiftçilere yılda 1000e yakın traktör üretmesi bekleniyor.Küba, doğrudan yabancı yatırım çekmek için özel bir sanayi alanı oluşturmuştu.

ÜRETİM SENEYE

Şirketlerin, üretime 2017nin ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Clemmons, "Herkes Kübaya gitmek ve bir şeyler satmak istiyor. Ancak bizim yapmaya çalıştığımız şey bu değil. Biz soruna bakıyoruz ve Kübalılar için en önemli sorunun ne olduğunu bulup, çözümüne yardımcı olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Açıklamanın devamında, "Bunun uzun vadede her iki tarafa da fayda sağlayacağını düşünüyoruz" denildi.

YARIM YÜZYIL SONRA EN ÖNEMLİ ADIM

Fabrikaların 5 milyon dolar ile 10 milyon dolar maliyetle inşa edileceği tahmin ediliyor.

Bu yatırım, ABDli iş dünyasının Küba topraklarına Fidel Castronun 1959da göreve gelip, ABDnin milyarlarca dolar değerindeki şirketleri ve özel mülklerini kamulaştırmasından sonraki en önemli adım olarak kabul ediliyor.

İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRME KARARI

ABD ile Küba arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine, ABD Başkanı Barack Obama ve Küba lideri Raul Castronun 17 Aralık 2014teki deklarasyonlarıyla karar verilmişti. Liderler iki ülkenin ticaret, turizm ve uzun zamandır karşılıklı olarak bozulan farklı kalemlerdeki ilişkilerin iyileştirilebileceğini dile getirmişti.

KÜBADAN İNTERNET KARARI

Küba diğer yandan geçen ay ülke genelinde kablosuz internet bağlantılarını genişletme kararı da aldı. Ülkede bu yıl içinde 100den fazla noktaya yeni Wi-Fi noktaları inşa edilecek. Şu anda evlerde internet kullanmak yasak. Rihanna, geçen yıl Vanity Fair dergisi çekimleri için Kübaya gitmiş ve halktan büyük ilgi görmüştü.

GÜNDE 110 UÇUŞ YAPILACAK

Bugün ABD ve Küba arasındaki ilişkilere dair gelen tek haber bu değildi. ABDli ve Kübalı yetkililer bugün ABDden Kübaya günde 110 resmi uçuş yapılması konusunda resmi anlaşma imzaladı.









