Altın ve Doların Tahtını Sallıyor İşte Yeni Gözde

Gerginliğin arttığı, mülteci göçlerinin yaşandığı ve dünya ekonomisinin lokomotif gücü olarak gösterilen Çindeki ekonomik yavaşlamanın yaşandığı bir dönemde yatırımcı kendini güvenli limanlara atmak istiyor. Türkiyede her zaman olduğu gibi döviz ve altın güvenli liman tercihi olmaya devam ederken, yurtdışında umut Japonya oldu. Japon yeni yeni güvenli liman olarak gösterilmeye başlandı. Peki piyasa ne diyor? Uzmanlar Japon yenine olan ilgiyi ve Türkiyeden nasıl yatırım yapılabileceğini anlattı.

JAPONYA YENİ GÜVENLİ LİMAN

Japon yeninin yeni güvenli liman olduğu açıklaması, Japonya Ekonomi Bakanı tarafından açıklandı.

Japonya Ekonomi Bakanı Nobuteri Ishihara, Japon Yeninin son dönemde değer kazanmasının nedeni olarak yatırımcıların petrol fiyatları görünümü ve gelişmekte olan piyasalara yönelik büyüyen endişeleri karşısında Japon Yenini göreceli olarak güvenli bir liman olarak görmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Japon yenine ilgi, Japonyanın ülkedeki faizleri negatife çevirmesinden sonra artış gösterdi.

KÜRESEL FİNANSAL KAZAN YENİDEN KAYNIYOR

Uzmanlar, genellikle yastık altı altın yatırımlarının yapıldığı Türkiyede dünyanın diğer ucundaki bir ülkenin para birimine yatırım yapmak çok da ilgi çekici olmasa da uzmanlar modernleşen ve teknolojik desteğin sonsuz olduğu yatırım ortamında Japon yeni yatırımı yapmanın çok da zor olmadığını savunuyor.

NEDEN GÜNDEME GELDİ?

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, "Finansal piyasalar Japonya Merkez Bankasının (BOJ) tarihinde ilk kez negatif faize geçmesini, çoğu beklenti ve BOJ Yönetim Kurulu üyeleri isteğinin aksine, Japon yenini satın alarak kutladı! Tarihi karar sonrası, Japon yeni ABD doları karşısında 121 seviyesi üzerinden 115 altına güçlenirken, Euro karşısında da Japon yeni 132 üzerinden 129a güçleniyor" dedi.

PEKİ NEDEN?

Ökte nedenini şöyle açıkladı:

"Peki neden? Riskli varlıklardan kaçış zamanında hep ABD doları karşımıza güvenli liman olarak çıktı. Ancak, Aralık sonu yüzde 52 fiyatlanan Mart 2016 Fed faiz artırım olasılığını opsiyon piyasasında bu sabah yüzde0a düşmesi, 2016 senesinde yüzde 2.5 beklenen ABD büyümesinin bu seviyenin çok altında gerçekleşeceğine dair yazılar ve küresel resesyon konuşmalarının arttığı ortamdayız. 13 senenin en yüksek seviyesinde bulunan ABD dolar endeksi satılıyor. İşte bu nedenle Japon yeni ve değerli metaller (altın ve gümüş) değer kazanıyor. İşte bu nedenle, Japon yeni güvenli limanmı diye konuşulmaya başlandı. Japonyanın cari fazla veren bir ülke olması, net emtia ithalatçısı konumuyla emtia satışından nemalanan en önemli gelişmiş ekonomilerden olması da, BoJ toplantısı sonrası, Japon yeni uzun pozisyon alanlara güven veriyor. Karşıt görüşte olan yatırımcı grubu ise, dünyanın en büyük ekonomisi ABD küresel gelişmelerden sınırlı etkilenecek, petrol fiyatındaki düşüş ABD tüketicisine yardım etmeye devam edecek, 2016da ekonomi yüzde 2.5 büyüyecek, küresel resesyon fiyatlaması tersine döneceği savunmaktadır. Bu görüşe inanan yatırımcılar, tabii ki, bu güçlenme trendinde Japon yenini açığa satış tarafında değerlendirmek isteyeceklerdir. Benim görüşüm, Fedin negatif faize geçme ihtimalini şu anda görmediğimden, ABD doları riskli varlıklardan kaçışta güvenli liman olmaya devam edecektir. Zaten piyasada şu an Fedin 2016da en fazla 1 defa faiz artıracağı fiyatlanıyor" dedi.

KAFA KARIŞTIRICI BİR DURUM

HSBC Türkiye Hazine Direktörü Fatih Keresteci, sabah geçtiği notta Japon yeninin güvenli liman olarak gösterilmesinin kafa karıştırıcı bir durum olduğunu yazdı.

Keresteci, "Piyasalardaki ikinci risk unsuru ise bugün itibariyle Japonya özelinde görünse de genel itibariyle merkez bankalarının kontrolü kaybettiğine ilişkin kaygılar olarak ön plana çıkıyor. Japon Merkez Bankası (BOJ) iki hafta önce sürpriz bir şekilde faizleri negatife çektikten sonra Japon Yeni

(JPY) ilk etapta beklenildiği üzere değer yitirdi. Ama sonrasında hızlı bir değerlenme ile karar öncesi seviyesine göre de daha değerli hale geldi. Yıllardır ekonomik sorunlarla boğuşan ve dahası faizi negatif olan bir ülkenin parasının bu denli değer kazanmasını anlamak gerçekten çok zor...

Japon finansal araçlarının güvenli liman olarak addedilmesi gerçekten kafa karıştırıcı bir durum... Japon yenindeki değerlenme rekabet dezavantajı şeklinde yorumlanıp Japon borsasını olumsuz etkiliyor. Gösterge endekste son bir hafta içinde yaşanan kayıp oranı neredeyse yüzde 10a ulaştı. Japon piyasaları şimdilik dünyanın geri kalanını çok fazla etkilemiyor gibi görünse de borcun GSYHye oranının yüzde 250 civarında olan bir ekonomide yaşananların dünyanın geri kalanına sirayet etme ihtimalini göz ardı etmemekte yarar görüyoruz" şeklinde konuştu.

"JAPON YENİ ÖNE ÇIKANLARDAN BİRİ"

ALB Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Japonyanın ekonomik toparlanma trendinde kayda değer bir değişiklik olmamasına rağmen, son dönemdeki piyasa dalgalanmalarının öne çıkardığı para birimlerinden birisinin yen olduğunu gözlemliyoruz. Yen zaten küresel ekonomiye dair endişelerin tavan yaptığı ve dalgalanmanın arttığı zamanlarda yatırımcının yöneldiği alternatif enstrümanlardan biri. Bu kapsamda, son dönemdeki güvenli liman alımları dolar/yen paritesini de 115 seviyelerine getirmiş durumda. Çinin tatile girmesi finansal piyasalar açısından beklenen rahatlığı sağlamadığı gibi, Avrupanın sistemsel ve yapısal sorunlarını gündemde öne getirmesi bakımından ters etki bile yaptı. Önümüzdeki korku faktörleri de artmış oldu: Çin ve Çin etrafındaki ülkelerin yarattığı sarmal, Avrupanın yapısal sorunları, negatif faiz uygulamalarının yarattığı küresel endişeler ve Fedin böyle bir ortamda faizleri artıramayacak olması...

NASIL YATIRIM YAPILABİLİR?

Her para birimi gibi Japon yenini de fiziki olarak alıp satmak ya da aracı kurumlar üzerinden kaldıraçlı olarak Japon yeni çaprazlarında işlem yapmak mümkün. Her iki şekilde de bir zorluk bulunmuyor. Aracı şirketler üzerinden diğer para birimlerinde nasıl alım satım yapıyorsak ayni prosedürler geçerli.

GEÇMİŞ DE ZARAR EDENLERİ DE OLDU DİKKAT!

Erkan, " Japon yeninin bu kadar güvenli liman olmasından bahsettik, ancak tipik bir para piyasası enstrümanı olarak yaratacağı sıra dışı volatilitenin olumlu etkileyeceği kesimler olabileceği gibi zarar vereceği kesimler de olacak. Türkiyede geçmişte önemli bir kesim Japon yeni cinsinden bankalardan kredi çekmiş ve bu para biriminin hızla değerlenmesiyle mağdur olmuştu. Küresel kriz zamanlarında hızla değerlenen bir para birimi, dolayısıyla doğru zamanda doğru pozisyonda olmak gerekiyor. Ancak para biriminin hareketleri ve Japonya Merkez Bankasının genişlemeci politikaları birbirinden ayrıştığı için risk taşıyabilir" diye devam etti.

TÜRK YATIRIMCISININ İLGİSİNİ ÇEKMEZ

Erkan, "Türk yatırımcısının kolay kolay yönleneceği bir para birimi olduğunu düşünmüyorum. Türk yatırımcısı açısından en güvenli liman halen döviz, hatta dolar olmaya devam ediyor. Dolardan sonra da altın geliyor" şeklinde konuştu.

KAHTALI MIÇI BİLE İFLAS ETTİ

Daha önce Japonya yeni ile kredi çekip, iflas edenler de oldu. Özellikle Japon yeni olarak kredi çekip, geri ödemede Japon yenindeki değerlenmenin etkisiyle borçlarını ödeyemeyen, paralarını kaybetmişti. Ünlü şarkıcı Kahtalı Mıçı da yine Japon yeni ile kredi çekip, servetini kaybedenler arasında yer almıştı. (Kaynak:Hürriyet)