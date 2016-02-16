Avukatlık Pilotluk Yaparken İşi Bıraktılar, Şimdi Çiftçi Oldular

Özlem Dilara avukat. sekiz yıldır ağır ceza davalarına bakıyor. Vahap ise beş yıl gazetecilik hayatından sonra işini bırakıp pilot olmuş. İstanbulda okumuş, evlenmiş, mutlu mesut ve konforlu bir hayat süren çifti şehir hayatından çıkaran macera tutkuları olmuş.

HIZLI BİR HAYATLARI VAR

Afrikaya dünyanın en yüksek köprüsünden atlamak için gitmişler, evlilik yıldönümlerini uçaktan atlayarak kutlamışlar, dünyanın en mutlu insanlarının Kosta Rikada yaşadığını öğrendikten sonra koşa koşa oraya gitmişler. "Gezgin ruhlu bir çiftiz" diye tarif ediyorlar kendilerini.

O SORU HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Sonra akıllarına hayatlarını değiştirebilecek bir soru takılmış: "Başka bir hayat mümkün mü?" "Cevabın doğduğumuz, eğitim aldığımız, evlenip barklandığımız, çalıştığımız, kısaca 30 yaşımıza kadar neredeyse tüm hayatımızı geçirdiğimiz şehirde olmadığını anladık. Bu bizi şehir hayatının dışına çıkardı" diyorlar.

BİR BİLİNMEZE DALDILAR

Ve her şey böyle başlamış. Herhangi bir plan yapmamışlar. Nereden nasıl başlayacaklarına dair bir fikirleri de yokmuş. Gazetelerden ve internetten şehri terk etmiş insanlara ulaşmışlar. Onlara "Nasıl ettiniz? Neler yaşadınız?" gibi yığınla soru sorarak dostluklar edinmişler.

BU YOLCULUK KAÇIŞ OLMAMALI

"Yine de bir anda evinizi, işinizi birkaç gün içerisinde bırakıp gitmeniz pek mümkün değil. En basitinden, elektrik, su, doğalgaz, internet aboneliklerinizden kurtulmanız bile birkaç haftanızı alabilir. Bunun içine bir de çevrenizi, ailenizi ve belli bir noktaya getirmiş olduğunuz kariyerinizi katınca zaman zaman işler stresli bir hale girebiliyor. Ancak işin püf noktası yolun ve yolculuğun tam da bu noktada başladığının farkına varabilmek bize sorarsanız" diyorlar. Ancak gitmenin bir kaçış olmaması gerektiğinin de altını çiziyorlar.

BEDAVA ÇALIŞIP İŞİ ÖĞRENDİLER

Daha sonra işlerinden istifa eden çift kendilerini Fethiyede bir TATUTA (Tarım, Turizm, Takas) çiftliğinde enginarların ayrıkotlarını temizlerken bulmuş. Çiftlikte 30 gün gönüllü olarak çalışmışlar. Mantar toplama, kümes yapımı, kışlık meyve-sebze ekimi, odun kesmek ve ekmek yapmak gibi işleri öğrenmişler.

HAYALLERİ ÇİFTLİK

Gelelim peşine düştükleri sorunun yanıtına. Evet, onlar başka bir hayatın mümkün olduğunu düşünüyor artık. Bunun anahtarı ise yaşadıkları kırsal ve tarıma dayalı deneyim olmuş. Hayalini kurdukları hayatı yaşayabilmek için kendi çiftliklerini kurmayı amaçlıyorlar. Ancak bunun için biraz daha deneyim kazanmaları gerektiği görüşündeler.

DENEYİM KAZANIYORLAR

"TATUTA çiftliklerinde gönüllü çalışmaya bir süre daha devam etmek istiyoruz. Biraz daha deneyim elde etmemiz, daha fazla şey öğrenmemiz gerekiyor" diyor her ikisi de.









