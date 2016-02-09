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Benzine İndirim Geldi

BENZİNE İNDİRİM GELDİ - Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzinin litre fiyatına ortalama 6 kuruş indirim yaptı. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 08:43
Benzine İndirim Geldi

Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzinin litre fiyatlarına bu gece yarısında geçerli olmak üzere 6 kuruş indirim yaptı.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Yeni fiyatlar sonrasında, 95 oktan benzinin litre fiyatı ortalama İstanbulda 4,14 liradan 4,08 liraya, Ankarada ortalama 4,18 liradan 4,12 liraya, İzmirde ise ortalama 4,16 liradan 4,08 liraya düşecek. Akaryakıt dağıtım şirketleri, geçtiğimiz Cuma günü de benzin fiyatlarına litrede 7 kuruş indirim yapmıştı.

FİYATLAR DEĞİŞEBİLİR

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Anahtar Kelimeler: Enver

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