Benzine İndirim Geldi

Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzinin litre fiyatlarına bu gece yarısında geçerli olmak üzere 6 kuruş indirim yaptı.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Yeni fiyatlar sonrasında, 95 oktan benzinin litre fiyatı ortalama İstanbulda 4,14 liradan 4,08 liraya, Ankarada ortalama 4,18 liradan 4,12 liraya, İzmirde ise ortalama 4,16 liradan 4,08 liraya düşecek. Akaryakıt dağıtım şirketleri, geçtiğimiz Cuma günü de benzin fiyatlarına litrede 7 kuruş indirim yapmıştı.

FİYATLAR DEĞİŞEBİLİR



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.