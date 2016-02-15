Bir Dönemin Ünlü İş Adamı, Şimdi Süt Satarak Geçiniyor

CNN Türkte pazar akşamları yayınlanan Cem Seymenin hazırlayıp sunduğu Para Dedektifi programına konuşan Demir, yaşadıklarını anlattı:

*Üniversiteyi bitirince dericiliğe başladım. Dayılarım da besiciydi. Derici ol, dericilikte iyi para var dediler. Beni dericilerle tanıştırdılar. Ben de tıpkı dedelerim gibi hırsla sıfırdan başlayarak Türkiyenin kaliteli iş yapan ve ihracata başlayan sayılı dericilerinden biri oldum.

HER ŞEYİM GİTTİ

*1971de başladığım dericiliği 2007de kapatmak zorunda kaldım. Borçlarımı ödeyeyim de alnımın akıyla çıkayım dedim. Onları ödeyene kadar her şeyim gitti. Nasıl ki dericiliğe sıfırdan başladım, bu işe de aynen öyle sıfırdan başladım. Şimdi o zamandan daha mutluyum inanın bana.

Teoman Demir, bir dönem ünlü sanatçı Ajda Pekkan ile aşk yaşamıştı

İNSANLAR ŞİMDİ PARA DENEN PUTA TAPIYOR

*İstanbuldan kaçmak için bahane arıyordum. Hayvancılığı da biliyorum. Gidip hayvancılık yapayım bari dedim. Silivride bir akrabam var. Onun da yardımı ile buraya geldim. Kurban kuzuları aldım, onları sattım. Sonra büyük başa geçtim. Hayvanların sütünü evlere dağıtıyoruz. Fırınlara veya pastanelere. Tavuklarım da var. Onlarda geziyor etrafta. Magnet şeklinde kart dağıttım. Herkes öğrendi bizi. Telefonla sipariş veriyorlar. Bende o sipariş aldığım süt ve yumurtaları çırağımla birlikte dağıtıyorum. Böylece geçimimi sağlıyorum. Bir hanımın ve çocuğum ile gül gibi geçiniyoruz. Temiz hava, tabiat, hayvanlar çok iyi... Hayvanların ağzı var dili yok, nankör değiller hiç olmazsa. Sevgimi veriyorum, sevgimi alıyorum. İnsanoğlu öyle değil. Kimse gücenmesin. Hele bu devirde... 21. asırda... Eskiden taştan puta taparlarmış, şimdi para denen puta tapıyorlar.

*Sütün kilosunu 3 liradan satıyorum. Çünkü benim sütüm iyi. Sütün kilosunu arttırdım. Kimse bana itiraz etmedi. Sütü çok temiz vereceksiniz. Müşteri içine sine sine içecek. Çünkü bunu bebeler içiyor.