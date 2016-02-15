Borcunu Dua Ederek Ödeyecek

Nijni Novgorod kentindeki Rusya Ortodoks Kilisesinin piskoposluğu, bir şirket ile kazan dairesinin yapımı için anlaştı.

MAHKEMEYE GİTTİ

Kilise 916 bin rublelik (yaklaşık 11.500 dolar) borcunun yarısını ödeyemeyince şirket mahkemeye başvurdu. Ancak şirket yetkililerinin dindar olması, kiliseyi kurtardı.

BİR KISMINI ÖDEYECEK KALANI İÇİN DUA EDECEK

İlk duruşmadan önce taraflar, kilisenin kalan borcunun 258 bin rublesini ödemesi, geri kalan kısım karşılığında ise şirket yetkilileri ve aileleri için dua etmesi konusunda anlaşmaya vardı.

KİLİSE YÖNETİMİ ŞAŞKIN

Gazeta.ru sitesine bilgi veren kilisenin hukuk departmanı yetkilileri, fikrin davacılardan çıktığını söyledi. Bir kilise yetkilisi "Biz de şaşırdık" dedi. Şirketin, kilisenin borç karşılığında gerçekten dua okuyup okumadığını icra memurlarına denetletme hakkına sahip olduğu da belirtiliyor.

KİLİSEYE GÜVENİYORUZ

Ancak şirket yetkilileri "Bizler inançlı Ortodokslarız, kiliseye güveniyoruz" diyor, "Dua etmezlerse vicdanları bilir ama biz güveniyoruz, hatta dualarının etkisini hissetmeye başladık bile. Hem şirketin hem de çalışanlarının refah seviyesi yükseliyor."