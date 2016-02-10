Çeyrek Altın Rekor Kırdı Duyan Kuyumcuya Koştu

Altın fiyatlarındaki son günlerdeki yükselişle birlikte çeyrek altın rekora koştu. Altının onsu bugün 1.188 doları gördükten sonra şu saatlerde 1.183 dolara gevşese de yurt içinde çeyrek altın 185 liranın üzerine çıkarak zirveyi gördü.

VATANDAŞ KUYUMCUYA KOŞTU

Çeyrek altın bugün Kapalıçarşıda ortalama 187 liradan satılıyor. Vatandaş elindeki çeyrek altınları satmak için kuyumcuya koştu. En son 21 Eylülde 113.83 lira ile zirveyi gören gram altın ise bu hafta 113 lira 82 kuruşa tırmanarak zirveyi zorladı.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

ALB Forex Yatırım Uzmanı Volkan Kuğucuk, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarının yükselmesinde yurt dışındaki ons fiyatının yükselişini baz almak gerektiğini vurguladı.

"Çünkü dolar/TL yurt dışında bu kadar olan bitene rağmen çok pozitif" diyen Kuğucuk, şöyle devam etti:

"TL tarafına oldukça iyi. Şu anda ons tarafında yukarı yönlü harekette 1.200 dolar seviyesini gördük. Bu da gram altını yaklaşık olarak 113-114 lira bandından fiyatlanmasına neden oldu.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Şu anda yurt dışındaki global problemlerin bittiğini net olarak söyleyemiyoruz. Çünkü Avrupa ülkelerindeki İtalya, Almanya, İspanya gibi ülkelerin sorunlu kredileri ve bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ons fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin devam edebileceğinin bir göstergesi olabilir.

Tabii bunu söylerken, daha orta vadeye odaklanmak durumundayız. Her ne kadar ABD tarafında faiz artış süreci devam etse de Çin ve Avrupa kaynaklı global endişeler ya da ekonomik endişeler ön planda kalmaya devam edecektir. Bu süreçte ABDnin faiz artışına rağmen dünyanın geri kalanında örnek vermek gerekirse Avrupa ve Japonyada negatif faiz uygulamasının varlığı altın tarafını pozitif yönde etkileyebilir.

GRAM 107 LİRAYA DA DÜŞEBİLİR, 120 LİRAYA DA ÇIKABİLİR!

Şayet ABD 2016 senesinde faiz konusunda istekli olmadığını piyasanın anlaması halinde altın bu durumdan pozitif yönde etkilenebilir.

Şu anda içeride gram altına baktığımızda tamamen ons fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğunu görmekteyiz. Ons fiyatlarının kısmen gerilemesi ya da kar satışlarının gelmesi halinde içerde gram altının 107-110 lira aralığına kadar gerilemesi söz konusu olabilir. Orta vadeli olarak global piyasalarda var olan endişelerin sürmesi durumunda ise ons altın önde kalmaya devam edecektir. Bu durumda gram altının özellikle ons fiyatının çok kritik kabul edilen 1.200 doları aşması halinde yaklaşık olarak 115-120 lira bandında fiyatlanmasını bekleyebiliriz." (Kaynak:Uzmanpara)