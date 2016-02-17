Denizaltı İhalesinde Almanlardan Türk Ordusuna Rüşvet Soruşturması

Bundan tam bir ay önce Bremen Başsavcılığı, askeri donanım alanında faaliyet yürüten Alman Atlas Elektronik şirketine baskın düzenledi. Baskına, şirketin Türkiyede yapımı süren, yeni tip denizaltı projesi ihalesine rüşvet karıştırdığı iddiası gerekçe gösterildi. İki gün süren aramalarda çok sayıda belgeye el konduğu duyuruldu. Cumhuriyetin sorularını yanıtlayan Bremen Başsavcılıgı Sözcüsü Frank Passade, çoğu şirket çalışanı, 14 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Passade, şüphelilerden ikisinin T.C. vatandaşı olduğunu ve Almanyada ikamet etmediğini belirtti. Bu da şüphelilerden ikisinin Türkiyede yaşıyor olma ihtimalini güçlendiriyor. Aradan geçen süreye rağmen soruşturmaya dair başka bilgi verilmiyor.

ORDUYA RÜŞVET İDDİASI

2009 yılında Türkiye ile Alman ThyssenKrupp Marine System (HDW) şirketi arasında, 6 adet 214 sınıfı yeni tip denizaltı üretimi konusunda işbirliği anlaşması imzalandı. HDW, 2011 yılında Türkiyenin ön ödemeyi yapmasıyla tasarımı ve mühendislik hizmetini verdiği yeni tip denizaltı inşaasının başladığını duyurdu. On yıl sürecek proje kapsamında denizaltıların Gölcük Tersanesinde tamamlanacağı kaydedildi. Hem su altında hem de su üstünde keşif ve bilgi kazanımından özel operasyonlara uygun bu yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin, sonarlarının ve konsollarının tedarikinin ise Alman Atlas Elektronik şirketinden yapılacağı açıklandı. Bremen Başsavcılığı, Atlas Elektronikin bu ihaleyi almak için Türkiyede "ordu mensuplarına" rüşvet verdiğini iddia ediyor.

İLK DEFA DEĞİL

Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarlığı ise, yeni tip denizaltı projesinde sözleşmenin HDW ile yapıldığını, Atlas Elektronikin alt yüklenici olarak görevli olduğunu bildiriyor. 1902de kurulan Alman şirketi Atlas Elektronikin yüzde 51i ThyssenKrupp, yüzde 49u ise Airbusa ait. Dolayısıyla Türkiye ile imzalanan denizaltı projesinin yöneticisi HDW yani ThyssenKrupp Marine System ile iç içe geçmiş durumda. Atlas Elektronik hakkında, Yunanistan ile yaptığı denizaltı projesinde de ihaleye rüşvet karıştırmak iddiasıyla 2013 yılında soruşturma açılmıştı. Türkiyeye yönelik rüşvet iddialarının da bu soruşturma kapsamında ortaya çıktığı ileri sürülüyor.

VARLIKLARINI DONDURDU

Atlas Elektronik, yaptığı yazılı açıklamada, savcılıkla her konuda işbirliğine hazır olduğunu duyurdu ve şirket içinde de disiplin soruşturması başlattığını, buna dair bilgileri de yetkililere ilettiğini açıkladı. Şirket, ayrıca savcılığın soruşturma başlatması üzerine, olası ceza ihtimalini de gözönünde bulundurarak şimdiden 69 milyon Avro dondurduğunu da duyurdu. Bu da şirketin, savcılıkla para cezası üzerinde anlaşıp, takipsizlik kararı verilmesi ihtimalini güçlendiriyor.

Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarlığının verdiği bilgiye göre, Türkiyede askeri projelere Savunma Sanayii İcraa Komitesi karar veriyor. Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanında oluşan bu komitenin aldığı kararları uygulayan kurum ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı. Müsteşarlık, uluslararası konsorsiyum projelerinin ise uluslararası anlaşma hükmünde olduğundan TBMMde onaylandığını bildiriyor. (Kaynak:Cumhuriyet)