Devlet, 17 Bin Lira Maaşla Eleman Alacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, teknoloji yatırımlarına önem verdiklerini belirterek bombayı patlattı. Bakan, kamuya sözleşmeli olarak 17 bin lira maaşla 14 yazılımcı alacaklarını söyledi.

"PİYASA ŞARTLARI NEYSE O MAAŞLARI ÖDEYECEĞİZ"

Alınacak yazılımcılar için "Tüketiciyle ilgili birçok veriyi elektronik ortama taşıyoruz. Piyasa şartları neyse o maaşları ödeyeceğiz. Sözleşmeli olacaklar. Zaten kamuda sözleşmeli olunca kadrolu gibi olmuş oluyorsunuz" dedi.

"TOPLANAN VERGİLERİN YÜZDE 20SİNİ BİZ TOPLUYORUZ"

Habertürkün haberine göre, Tüfenkci, " Maliye Bakanlığı bize çok büyük destek sağlıyor. Türkiyede toplanan vergilerin yüzde 20sini biz topluyoruz. O da Maliyenin kasasına giriyor. O yüzden Maliye Bakanımız beni her gördüğünde Bakanım ne kadar lazımsa gönderelim diyor" şeklinde konuştu.