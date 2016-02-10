Elektrik Faturalarındaki KDV’yi Geri Alabilirsiniz

Tüketici Hakları Derneği (THD) Gölbaşı Şube Başkanı Orhan Uçar, elektrikten alınan haksız bedelleri ve bu bedellerden alınan KDVyi yargı kararları gereği geri isteyeceklerini belirtti. Uçar, elektrik abonesi tüm Gölbaşılı vatandaşları 11 Şubat Perşembe günü saat 10.40da Hanımeli Sokak, No:1 Sıhhiye-Ankara adresinde bulunan Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. önüne davet etti.

"YÜZDE 18 KDV HAKSIZ"

Orhan Uçar yaptığı açıklamada, " Tüketici Hakları Derneği olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin kararları gereğince tüketicilerden hukuk ve adalet anlayışına aykırı olarak alınan kayıp-kaçak, dağıtım, iletim, perakende satış hizmet ve sayaç okuma bedelleri ile bu bedellerden alınan yüzde 18 KDVnin iadesi için 11 Şubat 2016 Perşembe günü saat 10.40da Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. önünde olacağız" dedi.

"DESTEK İSTEDİ"

Elektrik bedellerinin tüm halkı yakından ilgilendiren bir konu olduğunu belirten THD Gölbaşı Şube Başkanı Orhan Uçar, " Derneğimizin genel merkez yöneticileri, Enerjisa önünde basın açıklaması yapacak ve tüketicilerin isteklerini belirten dilekçelerini Enerjisa yetkilerine ileteceklerdir. Gölbaşında yaşayan elektrik abonelikleri bulunan vatandaşlarımız, tüketicilerimiz 11 Şubat Perşembe günü saat 10.40da Sıhhiye Ankara Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. önüne elektrik faturaları ile birlikte gelmelerinin, yanımızda olmalarının faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.