Elektrikte 3 Zamanlı Tarifeye Zam

Elektrik abonelerinin yüzde 90ının dahil olduğu tek zamanlı tarifeye gelen yüzde 6.8lik zammın ardından akıllı sayaca sahip elektrik abonelerinin, kullanımı gece saatlerine kaydırmaları halinde düşük fiyattan elektrik tüketmesini öngören üç zamanlı tarifeye de zam geldi. Konutlarda, gece tarifesi yüzde 19.6 oranında artırıldı. HABERTÜRK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı karar uyarınca 1 Ocakta uygulamaya giren yeni elektrik tarifesindeki bazı ayrıntılara ulaştı. EPDK, üç zamanlı elektrik tarifesiyle ilgili önemli değişiklik yaptı.



BİRİM FİYAT YÖNÜNDEN ARADA MAKAS OLUŞTU

Buna göre, konutlarda gece tarifesi (22.00-06.00 saatleri arasında) her kilovatsaat için yüzde 19.6 oranında artarak, 17.6431 kuruştan, 21.1076 kuruşa çıktı. Puant tarife (17.00-22.00 saatleri arası), yüzde 9 dolayında artarak 45.4657 kuruştan 49.5950 kuruşa yükseldi. Gündüz tarifesi (06.00-17.00 saatleri arası) de yüzde 12.7 oranında artarak 29.3087 kuruştan 33.0449 kuruşa çıktı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, HABERTÜRKe yaptığı açıklamada, tek zamanlı tarife ile üç zamanlı tarife arasında birim elektrik fiyatı yönünden bir makasın oluştuğuna işaret ederek, "Tek zamanlı tarifeden elektrik kullanan aboneler, 3 zamanlı tarifeden daha düşük fiyatla elektrik kullananları sübvanse ediyordu. Bu kararla adaletsizliği gidermeye çalıştık" dedi. Yılmaz, 3 zamanlı tarifeden elektrik kullanan abone sayısının düşük olduğunu belirterek, "Abonelerin yüzde 90ı tek zamanlı tarifeden elektrik kullanıyor. 3 zamanlı tarifeden elektrik kullanan abone sayısı, toplamın yüzde 10unu geçmez" dedi. Yılmaz, 1 Ocakta birim elektrik fiyatının ortalama yüzde 6.8 arttığını vurgulayarak, "3 zamanlı tarifede düzenleme yapılmış olsa bile Türkiyede ortalama elektrik satış fiyatı yüzde 6.8 arttı" dedi.

SANAYİDE DE GECE BİRİM FİYATI ARTTI

Eski Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, 3 zamanlı tarifeden elektrik kullanan sanayi abonesinin de bulunduğunu belirterek, bazı sanayicilerin özellikle fiyatlar düşük olduğu için gece saatlerinde üretim yapmayı tercih ettiğini söyledi. Doğan, bu gruba giren sanayicinin gece kullandığı elektriğin de zamlandığını belirtti. Sanayide, orta gerilimde (OG) gece birim elektrik fiyatı da yüzde 20 düzeyinde arttı. Doğan, abonelerin kendi istekleriyle 3 zamanlı tarifeye geçtiklerini belirterek, "Abone, isterse 3 zamanlıdan tek zamanlı tarifeye geçebilir. Bunun için dağıtım şirketine dilekçe vermesi gerekiyor" diye konuştu.

PARÇA PARÇA ZAM YAPILABİLİRDİ

Doğan "EPDK, tek zamanla 3 zamanlı arasındaki fiyat farkını kapatmak istemiş. Bunu bir seferde yüksek oranlı zamla yapmaya çalışmış. Parça parça zamla yapılsaydı daha doğru olurdu" dedi. (Kaynak:Habertürk)