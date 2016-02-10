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Filmi Gerçek Sanıp Bilet Almak için THY’yi Aradılar

FİLMİ GERÇEK SANIP BİLET ALMAK İÇİN THY’Yİ ARADILAR - THY’nin Batman ve Superman’li reklam filmlerinde gösterilen Gotham ve Metropolis kentlerini gerçek sandı ve buralara bilet almak için çağrı merkezlerini aradı. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 08:53
Filmi Gerçek Sanıp Bilet Almak için THY’yi Aradılar

Türk Hava Yolları 4 Martta vizyona gidecek Batman Superman Adaletin Şafağı isimli filme sponsor oldu. THYnin marka değerine önemli katkısı olan film için THYli iki tane reklam filmi hazırlandı. Hazırlanan reklam filmlerinde Batmanin şehri Gotham ve Supermanin şehri Metropolis tanıtıldı.

OLMAYAN ŞEHİRE BİLET İSTEDİLER

Fakat bu şehirler hayali karakterlerin yer aldığı hayali şehirler. Özetle gerçekte böyle şehirler yok. Fakat reklam filmini izleyen bazı kişiler bu şehirleri gerçek sandı. Kentleri gerçek sanan kişiler çağrı merkezlerini arayarak Gotham ve Metropolise bilet alma taleplerini iletti.

MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARADILAR

Reklam filminde Batmani canlandıran aktör Ben Affleck de yer alıyor.

THY çağrı merkezinde çalışan görevli personeller ise müşterilere bu iki kentin gerçekte olmadığını kentlerin kurgu olduğunu açıkladı.

PERSONEL UYARILDI

Bir çağrı merkezi görevlisi, "Reklam amaçlı bu kentler gösterildi. Hayal ürünü bir şey. Zaman zaman insanlar arıyor. Biz de kendilerine durumu anlatıyoruz. Konuyla ilgili kurum THY personeli de bilgilendirildi" açıklamasında bulundu.

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