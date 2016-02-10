Galaxy S7’nin Fotoğrafı İnternete Sızdı

Teknoloji devi Samsungun yeni çıkaracağı Galaxy S7nin fotoğrafı internete sızdı. Kullanıcıların merakle beklediği telefon olan Galaxy S7nin fotoğrafı sızdı. Fotoğrafa bakıldığında Galaxy S7nin tasarımının hemen hemen Galaxy S6 ile aynı olduğu dikkat çekti. Galaxy S7ini fotoğrafı şimdiden teknoloji severleri heyecanladırdı.

GALAXY S7 VE GALAXY S7 EDGENİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge ile karşımıza çıkacak olan Samsung, iki farklı işlemci seçeneği sunacak.

Bölgesel olarak farklılık gösterecek olan bu işlemciler Snapdragon 820 ve Exynos 8990 olacak.

Her iki modelde de 4 GB RAM seçeneğine yer verilmesi ve cihazların Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile satışa sunulması bekleniyor. (Kaynak:Habertürk)



