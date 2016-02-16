Halis Toprak’ın Mirası Böyle Paylaşılacak

Türkiyenin önde gelen sanayici ve işadamı Halis Toprak, 3 Ocak günü tatil için gittiği Fransanın Nice kentinde 78 yaşında hayatını kaybetti. Toprakın çocukları İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak babalarının mirasçılarının belirlenmesini istedi.

MİRASI MAHKEME BÖYLE PAYLAŞTIRDI

Mahkeme de Halis Toprakın ilk eşi Ayşe Topraktan doğan Sevgi Toprak (46), Ayla Toprak Zengin (49), Mine Ekmekçi Toprak (36), Aysel Duruk Toprak (52), Şükran Toprak (44), Mehmet Toprak (39), Ayfer Toprak Karavan (50), Yeşim Toprak Doğan (44), Ahmet Toprak (43), Aynur Toprak (47) ile nikâhsız yaşadığı Gülcan Sepetten doğan Salim Toprak (28) ve üçüncü eş Özlem Özkandan doğan Turgut Toprakı (13) yasal mirasçısı olarak belirledi. Mahkeme son eşi Nazlıcan Tağızadeden çocuğu bulunmayan Toprakın mirasının 12 paya bölünmesine karar verdi. Toprakın ilk eşinden olan ve en büyük kızı Aysel Duruk ile diğer çocukları mahkemeden ayrıca miras tespiti istedi. Duruk, babasının son yıllarda demans hastalığı ve fiili ehliyetten yoksunluğu nedeniyle bir kısım tasarruflarına karşı başlattıkları hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti.

3 VASİYETNAME

Tereke işlemlerine başlayan mahkeme ilk olarak kayyum atanmasına karar verdi. Tapu müdürlüklerine, POLNETe, bankalara yazı yazılarak Halis Toprakın menkul ve gayrimenkulleri tespit edilmeye başlandı. Mahkeme tespit edilen mal varlıklarının üçüncü kişilere devri ve satışına da ihtiyati tedbir koydu. Halis Toprakın 2000, 2008 ve 2012 yıllarında 3 kez vasiyetname düzenlediği ortaya çıktı. Toprakın vasiyetnamelerin ilk ikisini iptal ettiği, son yazdığı vasiyetin geçerli olduğu da mahkeme dosyasında yer aldı. Toprakın vasiyeti duruşmada açılacak ve 12 çocuğunun yüzüne okunacak.

1İ NIKÂHSIZ 4 EŞ

1938 Diyarbakır Lice doğumlu Halis Toprak, yaptığı evlilikler ve çocuklarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle sık sık gündeme gelmişti. İlk eşi Ayşe Hanımdan 10 çocuğu oldu. 1999da kendisinden 39 yaş küçük Özlem Özkan ile evlendi. Turgut adında oğlu oldu. 2009da ikinci evliliğini de bitirdi. Gülcan Sepet ile de nikâhsız yaşadı. 2009da ise kendisinden 54 yaş küçük olan Nazlıcan Tağızade ile nikâh masasına oturdu. Çift, 2012de boşandı.

20 TOPRAK ŞİRKETİ

Toprak Oto Yedekleri Tic. AŞ; Toprak Demirdöküm San. Tic. AŞ; Toprak Dış Tic. AŞ; Toprak Hava Taşımacılığı Tic. AŞ; Toprak Kâğıt Pazarlama ve Tic. AŞ; Toprak Kâğıt San. AŞ; Toprak Seramik ve Gıda San. Tic. AŞ; Toprak Seramik ve İnş. Malz. Paz. ve Tic. AŞ; Toprak Sigorta Aracılık Hiz. AŞ; Toprak Temizlik Kâğıdı San. Tic. AŞ; Toprak Tüketim Malları Paz. ve San. AŞ; Toprak Elektrik Üretimi Otoprodüktör AŞ; Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. Tic. AŞ; Toprak İlaç Pazarlama San. Tic. AŞ; Toprak Kâğıt Ürünleri Pazarlama ve İhracat AŞ; Toprak Enerji San. Tic. AŞ; Toprak Holding AŞ; Toprak Otomotiv San. Tic. AŞ; Toprak Madencilik Tic. ve San. AŞ; Ayfer İnş. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Kaynak:Habertürk)