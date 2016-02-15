İngiltere " İsrail ürünlerini boykotu" yasaklamaya hazırlanıyor. İlk defa geçen yılın Ekim ayında gündeme gelen yasaklama planının, Devlet Bakanı Matthew Hancockun bu hafta İsraile yapacağı ziyarette açıklanması bekleniyor.

"SERT BİÇİMDE CEZALANDIRILACAKLAR"

İsrailin Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerinde üretilen mallara yönelik boykotların "sert biçimde cezalandırılacağını" söyleyen Hancock, yasağın gerekçesini de bu tür boykotların "toplumlar arası ilişkilere zarar vermesi" ve "Yahudi karşıtlığını körüklemesi" olarak açıkladı.

Bu kapsamda İngiliz yönetimi, belediyeler ve üniversiteler gibi kamu kaynağı kullanan kuruluşların İsrailin Filistin topraklarındaki yerleşimlerinden ithal edilen ürünleri boykot edilmesini yasaklayacak.

İŞÇİ PARTİSİ YASAK KARARINI ELEŞTİRDİ

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise hükümetin yasak kararını eleştirdi.

"YEREL DEMOKRASİYE SALDIRI"

Partiden yapılan açıklamada, hükümetin planı "yerel demokrasiye saldırı" şeklinde nitelendirilerek, "İnsanlar, merkezi hükümetten bağımsız karar verebilecek temsilciler seçme hakkına sahiptir" ifadesi de yer alıyor.