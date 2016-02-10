iPhone 7’nin Çerçevesiz Konsepti Yayınlandı

Tasarımcı Eduardo Guerrero, iPhone 7ye ait yeni konsept tasarımını paylaştı. Benzer boyut, daha büyük ekran sloganıyla paylaşılan konsept çalışmasında iPhone 7, çerçevesiz bir ekranla karşımıza çıkıyor.

SEVENLERİNİN BEKLEDİĞİ TASARIM

Appleın tasarım olarak iPhone 6sten fazla bir değişikliğe gitmeyeceği söylenen iPhone 7 için Apple fanlarının en büyük beklentisi, ekran çerçevesinin daha az alan kaplaması.

Bu durumu yaptığı konsept çalışmasıyla geniş kitlelere duyurmayı başaran Guerrero, aynı zamanda kablosuz şarj teknolojisinin de iPhone 7ye çok yakışacağını düşünmüş ki tasarımında buna da yer vermiş.

YENİ iPHONENUN BOYUTLARI

Ölçüleri 5.51 x 2.63 x 0.25 inç olacak şekilde tasarlanan iPhone 7, ekranın alt kısmında dijital bir Home tuşuna sahip.

Yeni 64-bit mimarili AX işlemci ve iOS 10 işletim sisteminin olduğu görülen iPhone 7de, önceki modellerde olduğu gibi 16/ 64 ve 128 GB dahili hafıza seçenekleri bulunuyor.