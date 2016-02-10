İran Dolardan Vazgeçti, Euro İle Ödeme Yapacak

İran yönetimi Euro savaşını kazandı ve İranın petrol satışında dolardan vazgeçtiği, yeni anlaşmalarda ödemelerin euro olarak yapılmasını talep ettiği iddiası gerçek oldu. İran Petrol Bakanı Bijan Zangeneh, İrana milyarlarca dolar borçlu olan yabancı petrol şirketlerinin bu borçları euro olarak geri ödeyeceklerini söyledi.

İRAN BORCUNU EURO İLE ÖDEYECEK

Zangeneh, Yunanistandan Hellenic Petroleum, İtayadan Saras ve Royal Dutch Shellin İrana 4 milyar dolar civarındaki borçlarını euro olarak ödeyeceklerini belirtti.

Zangeneh, " Shell borcunu euro olarak ödemeyi kabul etti. Hellenic Petroleum ise borcunu ödemekte zorlanıyor, alternatif yöntemler üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

MÜZAKERE HALİNDELER

Zanganeh ayrıca Emirates National Oil, Japonya ve Hollanda ile de borçlar konusunda uzlaşma için müzakerelere başladıklarını ifade etti.