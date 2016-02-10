İran Medyasından “Türkiye’ye Gitmeyin“ Çağrısı

İranın önde gelen medya kuruluşları Türkiyenin güvenli bir ülke olmadığını iddia ederek ülke vatandaşlarından başta Nevruz tatili olmak üzere seyahat için Türkiyeye gitmeme çağrısında bulundular.

DEVLETİN AJANSI YAPTI

İranın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İranlı turistlerin tatil için Türkiyeye büyük ilgi göstermesini eleştirerek, Rusya ve Almanya vatandaşlarının Türkiyeye seyahat etmemesi ile zor günler geçiren Türkiyenin "saf" İran vatandaşlarına yöneldiğini ileri sürdü.

NEVRUZDA TÜRKİYEYE GİTMEYİN

İran vatandaşlarının ülkedeki 2 haftalık Nevruz bayramı tatil süresini Türkiyede geçirmeleri için seyahat ajanslarının ülkede geniş kapsamda reklamlar yapmasını eleştiren Fars, "Türkiyede güvenlik ve terör tehdidi olmasına rağmen İranlılar hala bu ülkeye gitmek için adeta çırpınıyor " diyerek eleştiride bulundu.

"IŞID TURİSTİK BÖLGELERE SALDIRACAK"

IŞİDin Türkiyenin turistik bölgelerinde saldırı girişiminde bulunacağı yönelik tehditler yaptığını öne süren İran ajansı, örgütün Antalya ve Kemerde binlerce turisti hedef alabileceğini iddia etti.

TÜRKİYE AHLAKİ AÇIDAN UYGUN DEĞİL

Ajans, ülkedeki bazı milletvekillerinin görüşlerini de yansıttı. Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Bakır Hüseyni, Türkiyenin güvenli bir ülke olmadığını ve "ahlaki açıdan aileler için uygun bir destinasyon olmadığını" iddia ederek halkın Türkiyeye seyahat etmesini eleştirdi. Aynı komisyonda görevli milletvekili Muhammed Hasan Asferi, Nevruz tatili süresince yurt dışına seyahat kapsamında ülkeden 400 milyon dolar paranın çıkmasını eleştirdi.

İRANLILAR İÇİN GÜVENLİ DEĞİL

Meclis Kültür Komisyon üyesi milletvekili Fatma Alya, " Türkiye, vatandaşlarımız için güvenli ülke değil. Daha önce bu ülkeye seyahat eden turistler terör saldırılarına maruz kaldı, bir kaç kez de İranlı turistleri taşıyan otobüsler hedef alındı" diye konuştu. İranın bir diğer yarı resmi haber ajansı Tasnim de vatandaşlardan Türkiyeye seyahat etmemelerini istedi.

"ALMANLAR GİTİYOR İRANLILARDA GİTMESİN"

Ajans, " Türkiye, turistler için güvenli ülke değil. Ankara, protestoları bastırmak için sokak ve caddeler güvenlik güçlerini konuşlandırmıştır. Nasıl ki Almanlar Türkiyeye gitmiyorsa İranlılar da gitmesin" diye yazdı.





