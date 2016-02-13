İran Tahkimin Gereğini Yerine Getirecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur, Ankara ile Tahran arasında doğalgaz fiyatları nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın ardından verilen tahkim kararını kabul ettiklerini belirterek, "Tahkimin gereğini daha fazla gaz vererek veya nakit olarak yerine getirmemiz lazım. İçiniz rahat olsun, paranız bizde kalmaz. Sorun yakında çözülecek" dedi.

Bölgesel ve ikili konularda siyasi istişarelerde bulunmak üzere Ankaraya gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Rahimpur, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İRAN TAHKİMİN KARARINI KABUL ETTİ

Rahimpur, doğalgaz konusunda daha önce Türkiye ile farklı düşüncelere sahip olduklarını kaydederek, "Bu konuyla ilgili iki taraf bir türlü anlaşamadı. Konu tahkime intikal etti. Dolayısıyla tahkimden Türkiye lehine çıkan kararı kabul ediyoruz. Ancak, tahkim bizlere ben bu kararı verdim, kendiniz bir araya gelin ve anlaşın dedi. Şimdi bu süreç işliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"PETROL BAKANI GELECEK, SORUN YAKINDA ÇÖZÜLECEK"

Rahimpur, iki ülkenin uzmanlarının bir araya gelerek tahkimin sonuçlarını müzakere ettiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Büyük bir ihtimalle İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene de Türkiyeye gelecek. Dolayısıyla bu sorun yakında çözülecek. Edindiğim bilgiye göre, şu anda uzmanlar konuşuyor zaten. Halen İrandan doğalgaz ihraç ettiğimiz borunun da vanası kapalı değil. Biz doğalgaz satıyoruz ve parasını alıyoruz. Tahkimin kararını kabul ediyoruz, bunun gereğini daha fazla doğalgaz vererek veya nakit olarak yerine getirmemiz lazım. İçiniz rahat olsun, paranız bizde kalmaz."

YAPTIRIMLARIN KALKMASI SONRASI İRAN

Yaptırımların kaldırılmasının ardından İranın enerjide izleyeceği yol haritasını da değerlendiren Rahimpur, "Yeni süreçte İranın hem doğalgaz hem de petrol ihracatı artar, herhangi bir öncelik söz konusu değil. Arz-talep meselesi pazar ne istiyorsa ona göre cevap vereceğiz" dedi.

TÜRKİYE İRANDA BİN TANE OTEL YAPABİLİR

Yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için çok fazla projelerinin olduğunu anlatan Rahimpur, "Ulaştırma, demiryolları, petrol rafineleri, otel ve fabrika yapımı, güneş, rüzgar enerjileri gibi konularda projelerimiz var. Öncelikle yarım kalan 2 bin projeyi tamamlamamız gerekiyor, İran pazarı herkes için cazibeli. Söz gelimi, Türkiye İranda bin tane otel yapma işine girebilir. Projeyi kendilerine veririz" ifadelerini kullandı.