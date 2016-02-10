“İş Kurmak İstiyorum Ama Param Yok“ Diyen Böyle İş Sahibi Olacak

Girişim sermayesi firmalarından 100 binlerce TL alıp kurulan yeni girişimleri her gün duyuyoruz. Ancak 100 binlerce TL harcayıp amacına ulaşamayan ve kapılarını sonsuza kadar kapatmak zorunda kalan bir sürü girişim de vardır ki: Fikriniz ve uygulama planınız, üzerinde iyi düşünülerek hazırlanmışsa hiçbir para miktarı başarılı olmanızı sağlayamaz.

Harika bir iş fikriniz var ancak paranız mı yok? Bunun sizi durdurmasına izin vermeyin! Evet, uyumadan geçireceğiniz uzun günler olacak. Evet, çok stresli olacaksınız. Ancak bütün bunlar başarılı olmanızı sağlayacak.

İş kurmak istiyorum ama param yok diyenlere yardımcı olacak ipuçları

1 – BİLDİĞİNİZ İŞİ YAPIN

Keşfedilmemiş topraklara girmek yerine becerilerinizle ve bilgi birikiminizle bağlantılı bir iş kurun. Dış kaynaklara ne kadar az bağımlı olursanız o kadar iyi olur. İşinizi kendi uzmanlığınız doğrultusunda kurarsanız danışmanlara ve dış kaynaklı yardımlara ihtiyacınız olmaz.

Ayrıca bu bilgi birikimine sahip olmanız girişimcilik dünyasına başarılı bir şekilde ve tehlikeyi göze alarak girmenizi sağlayacaktır.

2 – YAPTIĞINIZ ŞEYİ HERKESİN BİLMESİNİ SAĞLAYIN

Ailenizi, arkadaşlarınızı, iş bağlantılarınızı ve eski iş arkadaşlarınızı yeni işinizle ilgili bilgilendirin. Arayın, e-postalar gönderin ve sosyal medya profilleri aracılığıyla yeni girişimizin bilinmesini sağlayın. Arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz haberlerin yayılmasına yardımcı olacaktır ve eski iş bağlantılarınız profesyonel bağlantılarına markanızdan bahsedecektir. Bu tür kökleşmiş pazarlama faaliyetleri şirketinizin daha geniş kitleler tarafından bilinmesini sağlayacaktır.

3 – GEREKSİZ HARCAMALARDAN KAÇININ

Bir sürü masrafınız olacaktır ve bazılarından kaçınmanız gerekecektir. Bu yüzden ihtiyaçlarınız için idare edecek kadar harcamalar yapmanız çok önemlidir. Başlangıç aşamasında kanaatkar olmak başarılı ve başarısız olma arasındaki çizgiyi belirleyecektir.

4 – KREDİ KARTI BORÇLARINDAN UZAK DURUN

İş kurarken kredi kartlarını kullanmanın akıllıca bir yolu ve akılsızca bir yolu vardır. Yeni bilgisayarlar, ofis mobilyaları, telefonlar ve araç gereçler hızlı bir şekilde alınabilir. Ancak bunu yapmamalısınız. Her şeyi bir kere de almaktansa ve hepsini kredi kartına yüklemektense giderlerinizi finanse etmek için şirket gelirinizi kullanın. Para kazandıkça ihtiyaçlarınızı tamamlama yoluna gidin. Borç stresini ve yükünü ortadan kaldırmak şirketinizin başarılı olma şansını büyük ölçüde arttırır.

5 – ALACAKLAR POLİTİKANIZIN SİZİ BATIRMAYACAĞINDAN EMİN OLUN

Yapacağınız işte ödeme politikanızı iyi düşünerek hazırladığınızdan emin olmalısınız. Alacaklarınızı müşterilerinizin isteklerine göre ayarlamayın. Alacaklarınızı işletmenizi başarılı bir şekilde nasıl yönetebileceğinize göre ayarlayın.

6 – SERMAYENİZİ ALIN TERİNİZ İLE OLUŞTURUN

Başlangıç aşamasında gece gündüz çalışın, işle ilgili her türlü konuyu ve aynı zamanda pazarlama ve büyüme faaliyetlerini de kendiniz halledin. Bütün bu çalışmalar ve uzun günler boşuna değildir. Bir marka yaratacaksınız ve verdiğiniz emekte işinizin değerini arttıracak. Şirketinizin belli bir bölümünü satmaya veya bir ortak almaya karar verseniz bile alın teri payınız devreye girecek.

7 – ÜCRETSİZ REKLAM VE PAZARLAMA FALİYETLERİNİN AVANTAJLARINDAN FAYDALANIN

Büyük paralar harcamadan işinizle ilgili söylentiler yaymanın bir sürü yolu vardır. Sosyal medya dikkat çekmenin ve potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmanın en iyi yoludur. Aynı zamanda yerel medya ile temas kurabilir ve uzmanlığınızı sunabilirsiniz. Yerel medya ile mümkün olduğunca çok temas kurun ve taleplerine en kısa sürede cevap verin. Bunu yapmanız sizi yerel otorite olarak markalamalarını ve şirketinizle ilgili ücretsiz haberler yapmalarını sağlayacaktır.

8 – KOŞTURMAYA HAZIR OLUN

Az parayla veya sıfır sermaye ile iş kurarken işletmenizin başarılı olması için her şeyi kendi başınıza yapmanız gerektiğini unutmayın. Bu soğuk temas (rehberden rastgele telefon numaralarını arayarak yapılan satış ), müşteri desteği kullanma, muhasebe ve fatura işlemleri ile ilgilenme ve işle alakalı diğer bütün konuları kapsamaktadır. Birçok işi aynı anda yapmanız gerekecektir ve bunlar zamanınızın ve enerjinizin büyük bölümünü alacaktır.

9- İŞ KURMA KREDİSİ KULLANABİLİRSİNİZ

Gerek devletin gerekse özel sektörün girişimcilere sunduğu cazip iş kurma kredileri sayesinde para sorununuzu kökten çözebilirsiniz. Konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yeterli paranızın olmamasının, iyi bir iş fikrini hayata geçirmenizi engellemesine müsaade etmeyin. Zorluklar ve stresli durumlar olmayacak mı? Tabi olacak ancak bütün bunlar girişimciliğin bir parçasıdır. (Kaynak:http://www.yeniisfikirleri.net)